نتنياهو عن الاتفاق المرتقب مع لبنان: "استسلام تاريخي"

اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة يائير لبيد، رضخت لمطالب "حزب الله" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأميركية، واصفا الاتفاق المرتقب بين الجانبين في هذا الشأن بأنه "استسلام تاريخي" من قبل إسرائيل.

وأعلنت قيادات في المعارضة اليمينية الإسرائيلية، رفضها لمسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وفي حين وصفه لبيد بأنه "اتفاق تاريخي"، شدد نتنياهو على أنه "استسلام تاريخي"، وقال إن "حزب الله" هدد لبيد واستطاع أن يجعله يرضخ لمطالبه في المفاوضات عبر التلويح بـ"قوة السلاح".

وقال نتنياهو إن "من يرضخ بهذا الشكل لصالح حزب الله، لا يستطيع أن يكون رئيس حكومة في إسرائيل، وغير قادر على مواجهة سباق التسلح النووي الإيراني ولا يستطيع أن يتعامل مع التحولات الدولية التي أحدثتها الأزمة في أوكرانيا، ولا يستطيع مواجهة التهديدات الكثيرة التي تواجه إسرائيل".

وفي بيان مصور، شدد نتنياهو على أنه "لأكثر من عقد من الزمان، لم تستسلم الحكومات تحت قيادتي لتهديدات نصر الله - ولم نحصل في المقابل على الحرب، حتى وصل لبيد. وفي غضون ثلاثة أشهر، استسلم لبيد بالكامل لجميع مطالب حزب الله". ووصف الاتفاق المرتقب مع لبنان بأنه "بيع ضمن حملة تصفية" من قبل لبيد.

وقال مكتب لبيد، في بيان، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) سيجتمع يوم غد، الأربعاء، قبل جلسة خاصة للحكومة، "لبحث تقديم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه وعرضه على الكنيست"، مؤكدا أن لبيد موافق على مسودة المقترح الأميركي للاتفاق.

وسارع مسؤولون، بينهم لبيد ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزيرة الطاقة، كارين إلهرار، إلى الترحيب بمسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها بوساطة أميركية. غير أن الأجواء في المعارضة اليمينية الإسرائيلية كانت مغايرة، لا سيما في سياق انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

واعتبر عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، نير بركات، في مقابلة مع إذاعة 103Fm الإسرائيلية، أن لبيد لا يملك تفويضا لتوقيع اتفاق، معتبرا أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ابتز دولة إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق، وقال إن "هذا اتفاق لحكومة من دون تفويض يأتي من أجل الاستسلام".

فيما لوحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، بالتصويت ضد الاتفاق في حال لم يُعرض على الكنيست للمصادقة عليه، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. وقالت شاكيد إن "كل اتفاق هام توصلت له إسرائيل خلال الأجيال الماضية، تم عرضه لموافقة الكنيست، لأنه من الضروري العودة إلى صاحب السيادة في القضايا الهامة (البرلمان)".

وأعلنت إسرائيل ولبنان موافقتهما على مسودة الاتفاق الذي عرضه الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، وذلك بعد أن خاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

وكان لبيد قد أعلن في وقت سابق، اليوم، موافقته على مسودة الاتفاق، كما أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

ملامح الاتفاق المرتقب: