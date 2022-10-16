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اتهام شابين عربيين بادعاء الاتصال مع ناشط بقطاع غزة

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 14:59

اتهام شابين عربيين بادعاء الاتصال مع ناشط بقطاع غزة
المعتقلان أبو رقيق (من اليمين) والنباري (تصوير: الشاباك)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأحد، لائحتي اتهام ضد مواطنين عربيين من النقب، بادعاء علاقتهما مع ناشط في فصيل فلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيان للشاباك اليوم، الأحد.

وجاء في البيان أن المواطنين هما سعد أبو رقيق (20 عاما) من بلدة تل السبع، وسامح النباري (21 عاما) من بلدة حورة، وأنه أثناء التحقيق معهما تعالى اشتباه حول علاقتهما مع ناشط في فصيل فلسطيني يسكن في قطاع غزة.

واعتقل الشاباك والوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية في منطقة النقب، الشابين أبو رقيق والنباري، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحسب بيان الشاباك، "نفذا مهمات بتحويل أموال بموجب طلب الناشط"، وأن "الناشط طلب من النباري تنفيذ مهمات أمنية أخرى"، وأن النباري "وافق على المساعدة في نقل سلاح إلى الآخر".

واعتبر الشاباك في البيان أن هذا "إحباط" يدل على أنشطة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، "التي تواصل طوال الوقت تجنيد مواطنين إسرائيليين من أجل تنفيذ أنشطة إرهابية".

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#لائحة اتهام
#سعد أبو رقيق
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