لبيد: التعاون الروسي الإيراني يشكل خطرا عالميا

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الخميس، إن العلاقات بين روسيا وإيران تشكل "مشكلة خطيرة ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضًا لأوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره".

وأضاف لبيد، في مقابلة مع قناة "آر تي في آي" (RTVI) الناطقة بالروسية أن "إيران دولة إرهابية خطيرة وتعامل روسيا معها يشكل مصدر تهديد للعالم بأسره".

كما انتقد رئيس الحكومة لإسرائيلية استخدام الجيش الروسي للطائرات المسيرة الإيرانية في العمليات العسكرية في أوكرانيا، علما بأن موسكو وطهران تنفيان ذلك بشكل قاطع.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") عن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، قوله إن "إسرائيل اختارت الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ"، مشددا على أن "كييف تشعر بخيبة أمل بسبب قرار تل أبيب عدم تزويد كييف بأسلحة، وبضمن ذلك منظومات دفاع جوي.

ومن المقرر أن يجري لبيد، الذي يتولى كذلك حقيبة الخارجية، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي كان قد أعلن أن كييف سترسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل لطلب "إمدادات دفاع جوي فورية والتعاون في هذا المجال".

وفي وقت سابق، الخميس، ألغت وزارة الدفاع الأوكرانية، مكالمة هاتفية كان من المقرر إجراؤها بين وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، وذلك في ظل رفض تل أبيب تزويد كييف بأسلحة، وبضمن ذلك منظومات دفاع جوي.

وكان غانتس قد أكد أن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا متذرعا بما وصفه بـ"مجموعة من الاعتبارات العملياتية"، وذلك بعد يومين من تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضر بشدة بالعلاقات الثنائية.

ويعارض جهاز الأمن الإسرائيلي بشدة، تزويد أوكرانيا بأسلحة تشمل منظومات دفاع جوي، تحسبا من أن يدفع ذلك روسيا إلى تزويد سورية بمنظومات مشابهة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وتأتي هذه المعارضة في أعقاب طلب أوكرانيا أن تزودها إسرائيل بمنظومات دفاعية مضادة للطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها في أوكرانيا.

وكرر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، القول إن "إسرائيل لن تزود أوكرانيا بهذه المنظومات"، وشدد خصوصا على منظومات دفاعية. وأضاف أن إسرائيل عرضت على أوكرانيا تزويدها بخبرات تسمح بتطوير نظام إنذار ذكي لمواجهة تهديدات جوية.

وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي هو أن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية من شأنه "خرق المعادلة مقابل الروس في الحلبة السورية، ودفع روسيا إلى تزويد منظومات دفاع جوي متطورة من طراز إس-300 وإس-400 لسورية وإيران، والتي ستضع مصاعب أمام تنفيذ إسرائيل هجمات جوية في سورية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن قولها إن "أي مس بالسيطرة الحصرية لسلاح الجو على المجال الجوي في المنطقة هو استهداف لمورد إستراتيجي للجيش الإسرائيلي".

ويسود تخوف في إسرائيل من أن تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاعية جوية سيؤدي إلى إسقاط طائرات روسية ومقتل طياريها، وأن يوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إثر ذلك اصبع الاتهام إلى إسرائيل، مثلما حدث في أيلول/سبتمبر 2018، عندما أسقطت منظومة دفاع جوي سورية طائرة تجسس روسية وقُتل أفراد طاقمها الـ15 في أعقاب هجوم إسرائيلي في سورية. وذكرت تقارير حينها، أن طائرة مقاتلة إسرائيلي تموضعت خلف طائرة التجسس هربا من الدفاعات الجوية السورية.