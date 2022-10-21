استطلاع: تغيرات طفيفة داخل المعسكرين بدون حسم نتيجة الانتخابات

لا توجد تغييرات في توقعات نتائج انتخابات الكنيست قبل عشرة أيام من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مطلع الشهر المقبل، بحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، لكن هناك تغيرات طفيفة داخل المعسكرات نفسها.

وتوقع الاستطلاع حصول معسكر أحزاب اليمين في المعارضة، بقيادة بنيامين نتنياهو، على 60 مقعدا: الليكود 31، الصهيونية الدينية 14، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7.

وحصل معسكر الائتلاف بحسب توقعات الاستطلاع على 56 مقعدا: "ييش عتيد" 23، "المعسكر الوطني" 12، "يسرائيل بيتينو" 7، العمل 5، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4.

وتوقع الاستطلاع حصول قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 4 مقاعد، بينما لم يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم وكذلك حزب "البيت اليهودي".

وأكد 73% من المستطلعين أنهم سيشاركون في الانتخابات، وقال 48% من المستطلعين العرب أنهم سيشاركون في الانتخابات.