قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن ما وصفه بالتحالف العسكري الروسي - الإيراني، "لم يكن ليتحقق لو تلقت كييف مساعدات عسكرية من إسرائيل"، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي التي يلح الجانب الأوكراني على الحصول عليها من إسرائيل؛ معتبرا أن المساعدات الإيرانية التي تتلقاها روسيا في حربها على أوكرانيا "تشكل تهديدًا وجوديًا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في كلمة مسجلة بُثت خلال مؤتمر نظمته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين. واعتبر زيلينسكي أن "إمداد إيران روسيا (بالأسلحة) يعزز قوة الكرملين"، مشيرا إلى الانتكاسة العسكرية التي مني بها جيش الروسي في جميع جبهات المواجهة في أوكرانيا.

وكرر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تأكيده أن إسرائيل لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا بذريعة ما وصفه بـ"القيود العملياتية" التي تواجهها إسرائيل، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الإثنين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن غانتس أجرى محادثة هاتفية في "أجواء إيجابية" مع نظيره الأوكراني، ريزنيكوف، علما بأنه كان من المقرر إجراء هذه المكالمة يوم الخميس الماضي، وقد تم إرجاؤها بطلب من الجانب الأوكراني، في ظل الرفض الإسرائيلي لطبلات كييف الملحة بالحصول على منظومات دفاع جوي إسرائيلية.

وأشارت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى أنه "في بداية المكالمة، أطلع الوزير ريزنيكوف الوزير غانتس على تطورات الحرب في أوكرانيا". وأضافت أن غانتس "أعرب عن تعازيه في الخسائر المأساوية في الأرواح وقلقه من الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب، وأكد وقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا والجهود الإنسانية المبذولة".

وأفاد البيان بأن غانتس "سلط الضوء على موقف إسرائيل في الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني والغرب، وأعرب عن التزام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدعم أوكرانيا من خلال إيصال المساعدات الإنسانية ومعدات الدفاع المنقذة للحياة".

ولفتت إلى أن الجانبين "اتفقا على إجراء حوار مهني لمساعدة أوكرانيا في تطوير نظام إنذار مبكر مدني"، كما اتفقا على "البقاء على اتصال في الأسابيع المقبلة ومناقشة القضايا الأخرى المطروحة". وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن غانتس "شدد على القيود العملياتية التي تواجهها إسرائيل، وإنها نتيجة لذلك لن تقدم أنظمة أسلحة لأوكرانيا".

تسمية

ويوم الخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أنه تحدث إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، وناقش بالتفصيل طلب كييف لأنظمة دفاع جوي وصاروخي وتكنولوجيا. وكتب كوليبا على "تويتر" أنه أبلغ لبيد "بالمعاناة التي لا توصف والخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع".

وعرضت إسرائيل في الآونة الأخيرة مساعدة الأوكرانيين في تطوير أنظمة إنذار من الهجمات الجوية. وقال مكتب لبيد، الخميس الماضي، إن الأخير أكد لكوليبا دعم بلاده لأوكرانيا، وأعرب عن "قلقه العميق" بشأن العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا.

وأطلقت روسيا عشرات الطائرات بدون طيار من طراز "كاميكازي" على أوكرانيا لضرب البنية التحتية للطاقة. وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136. من جانبها، تنفي طهران إمداد موسكو بالطائرات المسيرة، كما نفى الكرملين، يوم الثلاثاء الماضي، أن تكون القوات الروسية قد استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في مهاجمة أوكرانيا. فيما تزعم واشنطن أن النفي الإيراني كاذب.

وفي محاولة منها لتفادي أزمة مع روسيا، رفضت إسرائيل طلبات متكررة من أوكرانيا بتزويدها بالأسلحة الثقيلة بما فيها أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية في وقت امتنعت فيه عن الموافقة بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، كما أنها تأخرت في التعبير عن الدعم السياسي لأوكراني بإدانة العمليات العسكرية الروسية.

ورغم إدانتها للغزو الروسي، قالت إسرائيل إنها لن تزود أوكرانيا بالأسلحة. واقتصرت مساعدتها لكييف على الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى رغبتها في استمرار التعاون مع موسكو بشأن جارتها سوريا التي مزقتها الحرب، وضمان رفاهية يهود روسيا.