هرتسوغ يطلع بايدن على "أدلة" تزعم استخدام مُسيّرات إيرانية في أوكرانيا

يعتزم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إطلاع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تحليلات إسرائيلية تحاول التأكيد على استخدام روسيا طائرات مُسيّرة إيرانية الصنع لضرب أهداف مدنية في أوكرانيا، وذلك في لقاء من المقرر أن يجمع بينهما في البيت الأبيض، يوم غد، الأربعاء.

وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن "الأدلة" المزعومة التي سيزود هرتسوغ بها الجانب الأميركي، عبارة عن تحليل بصري أجرته أجهزة الأمن الإسرائيلية "تثبت أنه تم العثور على أجزاء من حطام مُسيّرات في جميع أنحاء أوكرانيا، تتطابق مع تلك التي تم تطويرها في إيران"، رغم النفي القاطع من قبل موسكو وطهران لهذه الادعاءات.

وقالت التقارير إن هرتسوغ "سيعرض على المسؤولين في الولايات المتحدة الذين سيلتقي بهم خلال زيارته التي تستمر لمدة يومين، ومن ضمنهم الرئيس الأميركي، بايدن، صورا تثبت استخدام مُسيّرات إيرانية من طراز ‘شاهد - 136‘ في أوكرانيا".

مسيرات إيرانية خلال مناورة عسكرية (أ.ب.)

وأشارت إلى أن الأدلة تتمثل بمقارنة لصور تظهر حطام مُسيّرات إيرانية من هذا الطراز خلال تمرين عسركي جرى في إيران في كانون الأول/ ديسمبر 2021، مع صور متطابقة لحطام طائرات مسيرة عثر عليها في أعقاب هجمات نفذها الجيش الروسي على مواقع في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه "نشهد استخدام أسلحة إيرانية متطورة ضد مواطنين أبرياء في أوكرانيا"، وأضاف "رغم النفي الإيراني ومحاولات التعتيم على الختم الإيراني عن طريق وضع نقوش باللغة الروسية، يتضح في الصور أن مثبتات الطائرات المسيرة متطابقة في هياكلها وأبعادها وطريقة ترقيمها".

محرك مُسيّرة استخدمت في القتال في أوكرانيا

وأضاف أنه "كما يمكن مقارنة محركات الطائرات المُسيّرة إيرانية الصنع التي تم عرضها في إيران في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ومحركات الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها في أوكرانيا، وتحديد أن الحديث يدور عن نفس المحرك".

واعتبر الرئيس الإسرائيلي أن "إيران تثبت مرة أخرى أنه لا يمكن الوثوق بها وأنها تتواجد في أي منطقة تشهد قتلا ومعاناة وكراهية. تلعب الأسلحة الإيرانية دورًا مركزيًا في زعزعة استقرار العالم، ويجب على المجتمع الدولي استخلاص العبر. يجب مخاطبة إيران بلغة واحدة - شديدة اللهجة ولا هوادة فيها".

محرك مسيرة في معرض إيراني عام 2014

وتابع أنه "في الأشهر الأخيرة، أظهر النظام الإيراني للغرب طبيعته الحقيقية التي عرفتها إسرائيل منذ سنوات عديدة. ولا يمكن تجاهل أن النظام في إيران يمارس العنف ضد مواطنيه ويعمل على قمع الاحتجاجات ضد الحجاب بوحشية. وتنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ".

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ في واشنطن كبار المسؤولين في مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، كما سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأشار ديوان هرتسوغ إلى أن الزيارة تأتي بعد دعوة رسمية وجهها له بايدن خلال زيارته لإسرائيل في تموز/ يوليو الماضي.

مسيرة تحلق في أجواء كييف خلال هجوم روسي (أ.ب.)

وبحسب البيان فإن الغرض من الزيارة "هو تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعكس العلاقات العميقة بين البلدين في هذه الأوقات الصعبة". وسيناقش هرتسوغ وبايدن "سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات المشتركة المتعلقة بأزمة المناخ".