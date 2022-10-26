بايدن: اتفاق لبنان وإسرائيل "تاريخي ويجلب الاستقرار للمنطقة"

استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء الأربعاء، في البيت الأبيض. وقال بايدن إن المباحثات الثنائية بين الجانبين ستطرق إلى المفاوضات مع إيران والتهديدات النووية، فيما اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين "اتفاق تاريخي".

وأشار كل من هرتسوغ وبايدن إلى أنهما سيتطرقان إلى استخدام روسيا مُسيّرات إيرانية وما يشكله ذلك من تهديد متزايد لأوكرانيا؛ ويأتي ذلك في خضم توتر قائم حول مصير الأنشطة النووية الإيرانية، إذ تحاول إدارة بايدن إحياء الاتفاق المبرم حول برنامج إيران النووي عام 2015، بما يضعه مجددا تحت رقابة دولية تضمن سلميته مقابل رفع العقوبات، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.

وحول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال بايدن متوجها إلى هرتسوغ "تطلّب الأمر منكم شجاعة كبيرة"، مضيفا "تطلّب إنجاز ذلك دبلوماسية قائمة على المبادئ والمثابرة". واعتبر الرئيس الأميركي أن اتفاق ترسيم الحدود سيتيح للبلدين تطوير حقول الطاقة ومن شأنه أن "يخلق أملا جديدا وفرصا اقتصادية".

ومن الملفات المطروحة خلال اللقاء ملف أوكرانيا، حيث تقود الولايات المتحدة جهودا دولية لمساعدة الدولة الموالية للغرب في مواجهة روسيا، في حين لا ترغب إسرائيل في الانخراط في النزاع، على الرغم من مناشدات كييف؛ فيما يحاول هرتسوغ من خلال زيارته إلى واشنطن، تسلّط الضوء على هواجس إسرائيل إزاء تنامي دور إيران المتّهمة بتزويد روسيا طائرات مسيّرة يستخدمها الجيش الروسي ضد أهداف مدنية أوكرانية.

وقال هرتسوغ إن "إيران تمضي قدما نحو (حيازة) أسلحة نووية وتوفير أسلحة فتاكة يُقتل بها مواطنون أوكرانيون أبرياء، وأعتقد أن التحدي الإيراني سيكون من بين التحديات الكبرى التي سنناقشها".

والثلاثاء التقى هرتسوغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وقال إنه أطلع الجانب الأميركي على معلومات تثبت استخدام طائرات مُسيّرة إيرانية في الحرب في أوكرانيا، وفق ادعاءات أجهزة الأمن الإسرائيلية، المبنة على "تحليل بصري" لصور حطام طائرات مُسيرة في أوكرانيا.

وقال هرتسوغ: "تؤدي الأسلحة الإيرانية دورًا رئيسيًا في عدم الاستقرار العالمي، وعلى المجتمع الدولي استخلاص العبر حالياً وفي المستقبل". وأشار هرتسوغ إلى أن بايدن سيشارك في مؤتمر الأطراف "كوب 27" الذي ستنظّمه مصر الشهر المقبل، وهو ما لم يكن البيت الأبيض قد أكده بعد، وقال إن أزمة المناخ "يمكن أن توجِد قاسما مشتركا بين كثير من البلدان".

وقال هرتسوغ متوجّها إلى بايدن "لدينا انتخابات في إسرائيل وأنتم في الولايات المتحدة لديكم انتخابات منتصف الولاية، لكن الواضح باعتقادي هو أن هذه الزيارة تشكل أكبر دليل على أن صداقتنا وروابطنا القوية تتخطى كل الخلافات السياسية".