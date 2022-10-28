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استطلاع: التجمع يقترب من نسبة الحسم

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 21:16

استطلاع: التجمع يقترب من نسبة الحسم
التفاف شعبي واسع حول التجمع
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أظهر استطلاع للرأي عرضته القناة "13" الإسرائيلية مساء اليوم، الجمعة، أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حصل على نسبة 2.75%، ما يشير إلى استمرار تصاعد قوته واقترابه من بلوغ نسبة الحسم (3.25%) قبل أيام من انتخابات الكنيست المقررة يوم الثلاثاء القادم.

كما بينّ الاستطلاع ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي وبلوغها 51%، بخلاف ما كانت عليه في انتخابات الكنيست الأخيرة حيث لم تجتز الـ50%.

ووفقا للاستطلاع في حال جرت الانتخابات اليوم، يحصل "الليكود" على 30 مقعدا، يليه "ييش عتيد" بـ27 مقعدا، "المعسكر الوطني" بـ10 مقاعد، "الصهيونية الدينية" بـ15 مقعدا، "شاس" بـ8 مقاعد.

وحسب الاستطلاع، يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، "العمل" على 6 مقاعد، "ميرتس" على 4 مقاعد، "يسرائيل بيتينو".

كما تساوت قائمة الموحدة وتحالف الجبهة والعربية للتغيير بعدد المقاعد (4 مقاعد لكل منهما).

وأشار الاستطلاع إلى عدم حسم الانتخابات لصالح أي معسكر، إذ بينّ حصول معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، على 60 مقعدا مقابل 56 مقعدا لائتلاف الحكومة الحالي.

ومما يذكر أن الاستطلاع شمل 801 مواطنا بينهم 601 من المجتمع اليهودي و200 من المجتمع العربي، ووصلت نسبة الخطأ في الاستطلاع إلى 3.5%.

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#التجمع الوطني الديمقراطي
#انتخابات الكنيست
#استطلاع

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