  2. إسرائيليات
  3. أخبار

دعم وضمان أميركي لإسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 20:23

دعم وضمان أميركي لإسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
لبيد وبايدن (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

من المقرر أن تحصل إسرائيل، في الأيام القريبة المقبلة، على كتاب ضمان ودعم واشنطن في كل ما يتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد يومين من التوقيع عليه بين الجانبين.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيوقع على كتاب الضمان والدعم لإسرائيل مطلع الأسبوع الوشيك، ومن ثم سيقوم بإبراقه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد؛ حسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي.

وتعبر واشنطن عن دعمها الواضح لمواقف إسرائيل بشأن القضايا المتعلقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية، إذ يصف بايدن ترسيم الحدود البحرية بالاتفاق التاريخي وخطوة أولى لتعزيز الاستقرار بين إسرائيل ولبنان.

ويؤكد بايدن التزام واشنطن بالتنفيذ الكامل للاتفاق وبحقوق إسرائيل الأمنية والاقتصادية المتفق عليها، كما الالتزام بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وردع أعدائها بما في ذلك في المجال البحري وضد التهديدات التي تتعرض لها موارد الطاقة الإسرائيلية في البحر أو على متن السفن الإسرائيلية.

كما يتضمن الكتاب اعتراف واشنطن بخط العوامات كخط للوضع الراهن، وستعارض أي محاولة للطعن بهذا الخط إلا بموافقة الطرفين، وفي حال كانت أي محاولة لخرق الاتفاق ستقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل.

وأبدت الولايات المتحدة التزامها بالحقوق الاقتصادية لإسرائيل في حقل "قانا" ومنع "حزب الله" من جني الأرباح منه، فيما سينهي بايدن الكتاب بالتعهد من أجل مواصلة تعزيز العلاقات مع إسرائيل عقب "إعلان القدس" الذي وقعه مع لبيد خلال زيارته لإسرائيل في تموز/يوليو الماضي.

ومما يذكر أن إسرائيل ولبنان أبرمتا أول من أمس، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، بعد تسليم الوثائق الرسمية التي تتضمن موافقتهما على الاتفاق للوسيط الأميركي والأمم المتحدة، في قاعدة قوات الأمم المتحدة في الناقورة، جنوب لبنان.

وجرى ذلك بعدما وقع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، والرئيس اللبناني، ميشال عون، على وثيقتين منفصلتين أكدتا موافقة بيروت وتل أبيب على مضمون الرسالة الأميركية بشأن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين الجانبين.

بودكاست عرب 48

#واشنطن
#أميركا
#إسرائيل
#لبنان
#ترسيم الحدود البحرية
#يائير لبيد
#جو بايدن

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيد وعدة إصابات بعملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع"
شهيد وعدة إصابات بعملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع"

2022-10-29

استطلاع: التجمع يقترب من نسبة الحسم
استطلاع: التجمع يقترب من نسبة الحسم

2022-10-28

للتهرب من جرائمه: الجيش الإسرائيلي يتهم المستوطنين الإرهابيين بإشعال الضفة
للتهرب من جرائمه: الجيش الإسرائيلي يتهم المستوطنين الإرهابيين بإشعال الضفة

2022-10-28

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس

2022-10-28
تحليلات إسرائيلية: ماذا سيحدث لو شكّل نتنياهو الحكومة المقبلة؟

تحليلات إسرائيلية: ماذا سيحدث لو شكّل نتنياهو الحكومة المقبلة؟

2022-10-28
قبل 4 أيام من إجرائها: لا حسم في انتخابات الكنيست

قبل 4 أيام من إجرائها: لا حسم في انتخابات الكنيست

2022-10-28
حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة ومستقرة

حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة ومستقرة

2022-10-28
ارتفاع في نسبة التصويت العامّة وأصوات التجمع وفق المعطيات الداخلية

ارتفاع في نسبة التصويت العامّة وأصوات التجمع وفق المعطيات الداخلية

2022-10-28