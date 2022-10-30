تقرير: تقدم في المحادثات لفتح سفارة لأذربيجان في إسرائيل

قال مسؤولون إسرائيليون إن هناك تقدما في الاتصالات الإسرائيلية - الأذربيجانية الرامية إلى دفع باكو إلى فتح سفارة لدى تل أبيب، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأحد.

وشهد العقد الأخير توجهًا إسرائيليًا حثيثًا لإقامة علاقات متقدمة مع دول عربية وإسلامية لا ترى حكوماتها مانعًا من إقامة أنواع من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري معها، وقد تصدرت جمهورية أذربيجان القائمة، التي تربطها مناطق حدودية واسعة مع إيران.

وأشارت "كان 11" إلى أنه على الرغم من أن هناك علاقات دبلوماسية تجمع بين إسرائيل وأذربيجان منذ العام 1992، إلا أن أذربيجان لم تفتح سفارة رسمية في إسرائيل، رغم الجهود التي بذلتها الخارجية الإسرائيلية في هذا الشأن.

ولفتت القناة إلى التصريحات التي صدرت عن عضو في البرلمان الأذربيجاني خلال الأيام الماضية وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية، أشار فيها إلى أن هناك قرارًا من حيث المبدأ لدى السلطات في باكو بفتح سفارة في إسرائيل.

وأشار البرلماني الأذربيجاني إلى "تأخيرات فنية في هذه الخطوة".

يذكر أن هناك تعاون أمني وعسكري واسع النطاق بين إسرائيل وأذربيجان، بما في ذلك في مجال توريد الأسلحة، وسط تواتر التقارير التي وردت في وسائل إعلام أجنبية تشير إلى "أنشطة مشتركة ضد إيران"، وسط مؤشرات على تصاعد النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان.

غانتس مع المسؤولين العسكريين في أذربيجان (تصوير: وزارة الأمن الإسرائيلية)

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أجرى زيارة إلى أذربيجان، مطلع الشهر الجاري، اجتمع فيها مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وبحث خلالها ملفات دبلوماسية وأمنية مشتركة، وإمكانية تعزيز العلاقات "الإستراتيجية" بين الجانبين، كما تناولت تقدم عملية استئناف العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، التي تتمتع بعلاقات قوية مع باكو.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن أن غانتس اجتمع خلال زيارته مع كل من علييف ونظيره الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، وزار مقر حرس الحدود الأذربيجاني، وكان في استقباله حرس الشرف التابع للرئاسة في أذربيجان. وأكد غانتس خلال زيارته "على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل وأذربيجان".

وكان الرئيس الأذربيجاني، علييف، قد سعى إلى الوساطة بين حليفتيه، إسرائيل وتركيا، في محاولة لإعادة العلاقات بينهما، و"شرع باتخاذ خطوات عملية" للمصالحة بين أنقرة وتل أبيب. وأشار بيان وزارة الأمن الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن غانتس بحث خلال زيارته كذلك "تقدم العلاقات بين إسرائيل وتركيا وبين الشركاء الآخرين في المنطقة وحول العالم".

وفي نيسان/ أبريل 2021، أعلنت أذربيجان، عن نيتها افتتاح مكتب رسمي للترويج السياحي وآخر للتعاون التجاري في إسرائيل، وذلك خلال اجتماع لـ"اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات الإسرائيلية - الأذربيجانية". ومن المقرر أن يحصل المكتبان على صفة دبلوماسية؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"

ولفتت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت أذربيجان وجهة سياحية مهمة للإسرائيليين (حوالي 50 ألف سائح سنويًا قبل الوباء). وقالت إن الجانبين الآن في مراحل متقدمة من الاستعداد لتوقيع اتفاقيات السياحة والطيران.

وتحاول إسرائيل إخفاء صفقات الأسلحة مع أذربيجان، خاصة بعد أن ترددت أنباء في إسرائيل، في العام 2017، عن أن شركة "إيرناوتيكس" الإسرائيلية لتصنيع طائرات بدون طيار، أجرت تجربة على طائرة من طراز "هاروب"، ضد موقع مأهول للجيش الأرميني، بناء على طلب أذربيجان.

وتعززت العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان، في السنوات الماضية، على خلفية الحدود الطويلة بين الأخيرة وإيران. وتستخدم إسرائيل الأراضي الأذربيجانية، وخاصة مناطق الحدود مع إيران للتجسس على الأخيرة، في ظل حاجة أذربيجان لإبرام صفقات عسكرية مع إسرائيل في سياق النزاع المستمر مع أرمينيا.

ووصلت العلاقات الأمنية وصفقات الأسلحة بين إسرائيل وأذربيجان ذروتها في العام 2016، عندما جرى التوقيع على صفقة أسلحة عملاقة بين الجانبين، بعد زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، إلى باكو.