تقرير: روسيا هددت إسرائيل من تزويد أوكرانيا بالأسلحة

هددت روسيا نظيرتها إسرائيل بالرد في حال قامت بتزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي أو بمنظومات دفاع أخرى؛ حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إسرائيل خففت من معارضتها تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا على خلفية دعم إيران المتصاعد للغزو الروسي بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، والذي من الممكن أن يهدد أمن إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن استخدام الأسلحة الإيرانية في أوكرانيا من أجله أن يوسع حرب الظل المستمرة بين إيران وإسرائيل منذ سنوات، ويتحول إلى منافسة بين القدرات الإيرانية والإسرائيلية في ساحة المعركة.

وفي الوقت نفسه، تخشى إسرائيل من أن يؤثر تزويد أوكرانيا بالأسلحة على طيران الجيش الإسرائيلي في الأجواء السورية حيث تتواجد روسيا بشكل كبير، بالإضافة إلى خشيتها على أمن اليهود القاطنين في روسيا، كما على أزمة الوكالة اليهودية؛ حسب ما ورد في التقرير نفسه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، إن "روسيا هددت إسرائيل بالرد في حال تزويد أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي من صناعتها (إسرائيل)، حتى لو كان نقل وسائل القتال بواسطة دولة ثالثة".

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، فإن "إسرائيل قد تزوّد أوكرانيا بالأسلحة بواسطة دولة ثالثة، التي ستقوم بدورها بنقله إليها (أوكرانيا)".

وقد جاء التهديد الروسي لإسرائيل عن طريق مصدرين مطلعين على السياسة الروسية؛ حسب ما ورد في تقرير "بلومبرغ".

وفي سياق متصل، أوردت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة اليوم، الجمعة، أن إيران طلبت مساعدة روسيا في شراء مواد نووية إضافية وفي إنتاج الوقود النووي؛ حسب ما نقلت عنها "كان 11".

وأضيف أن "الوقود النووي سيساعد إيران في تشغيل مفاعلاتها النووية، فيما لم يتضح ما إذا كانت موسكو قد وافقت على تقديم المساعدة لإيران".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي السابق، أندريه فيدوروف، في وقت سابق، إن "هناك معلومات أولية لدى موسكو بأن إسرائيل قد تدعم أوكرانيا، ولا سيما في ما يتعلق بمنظومات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، وهو أمر حساس لروسيا".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ، في وقت سابق أنه "يمكن لإسرائيل تزويد كييف بأسلحة غير فتاكة، لكن ليس بدفاعات جوية حتى لا تقع في يد الأعداء"، وفق تعبيره.

وأكد هرتسوغ أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي حتى لا تقع بيد الأعداء، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى إيران التي يتهمها الغرب بتزويد روسيا بطائرات مسيرة في الحرب داخل أوكرانيا.

وواصل الرئيس الإسرائيلي تحريضه على إيران واتهمها بأنها تقدم أسلحة فتاكة لـ"قتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا"، على حد تعبيره.