إسرائيل تطلب ربط شرائحها الخليوية بالشبكات القطرية خلال المونديال

قدمت إسرائيل طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومسؤولين في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، من أجل مساعدتها في ما يتعلق بربط الشرائح الخليوية بحوزة المشجعين من بلادها والمسافرين إلى بطولة كأس العالم بالشبكات الخليوية القطرية.

وورد في هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أن إسرائيل تحاول إتاحة استخدام مواطنيها لشبكات الخليوي القطرية بواسطة نفس الشرائح الإسرائيلية التي يستخدمونها في البلاد.

وبهذا الصدد، توجه وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، برسالة إلى رئيس "فيفا" ومسؤولين في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

وطلب هندل من خلال رسالته المساعدة في التواصل مع الشركات الخليوية في قطر، التي ترفض التعاون مع الشركات الخليوية الإسرائيلية بكل ما يتعلق بإمكانية إتاحة استخدام الشرائح الإسرائيلية هناك؛ حسب ما جاء في "كان 11".

كما جاء في رسالة هندل "نريد مساعدتكم في ضمان تعاون البلد المضيف مع كافة الدول خصوصًا وأن الحديث يدور حول مسابقات دولية".

ووفقا للوضع الحالي، سيتعين على المشجعين الإسرائيليين المسافرين إلى قطر اقتناء شرائح خليوية جديدة من الشركات هناك، حتى يتمكنوا من الاتصال بالشبكات الخليوية في قطر، علمًا أن شركة "هوت موبايل" الإسرائيلية توفر للمشجعين من البلاد اقتناء رزمة تتيح اتصالهم بالشبكات الخليوية القطرية من خلال تعاونها مع شركة (Altice) الدوليّة.

وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أنه بين 10 آلاف إلى 20 ألف مشجع إسرائيلي سيسافرون إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في قطر يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على أن تختتم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.