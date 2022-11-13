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نتنياهو لولي عهد البحرين: أمامنا فرص هائلة

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 21:39

نتنياهو لولي عهد البحرين: أمامنا فرص هائلة
نتنياهو وسلمان بن حمد (دمج "عرب 48" - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع ولي العهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، هنأ خلال الأخير نتنياهو، بفوزه في الانتخابات، واتفقا خلالها على تعزيز العلاقات بين تل أبيب والمنامة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن "ولي العهد البحريني أعرب عن رغبة البحرين في توسيع وتعميق العلاقات مع إسرائيل والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق جديدة".

أضاف المكتب أن "نتنياهو أبلغ ولي العهد أن أمام الجانبين فرصا هائلة، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون المباشر بينهما وأنه يأمل أن يراه قريبا في إسرائيل".

والخميس الماضي، هنأ كل من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيسة الوزارء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، اليوم ، نتنياهو، بفوزه في الانتخابات، بحسب ما جاء في بيانات منفصلة صدر عن مكتب نتنياهو.

وخلال محادثته مع شولتس، قال نتنياهو إنه أبلغ شولتس أنه عازم على "توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية وأن ألمانيا لها دور مهم في هذه العملية التاريخية".

كما كرر نتنياهو التصريح ذاته في مكالمته مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الإثنين المقبل، وقال في بيان إنه قال للرئيس الأميركي: "سنحقق المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، إنها في متناول اليد"، في إشارة إلى رغبة نتنياهو في توسيع دائرة التطبيع.

وعقب فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وتوجهه لتشكيل حكومة، يسود قلق وترقب بالأوساط العربية والدولية خشية تصاعد محتمل للتوتر بالأراضي الفلسطينية في ظل الشراكة التي يعقدها نتنياهو مع اليمين الفاشي المتطرف من تيار الصهيونية الدينية.

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#رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف
#بنيامين نتنياهو
#ولي العهد البحرين
#سلمان بن حمد آل خليفة

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