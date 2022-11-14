إثر التفجير في إسطنبول: تحذير إسرائيلي من السفر إلى تركيا

حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا إثر التفجير الذي شهده شارع الاستقلال في قلب مدينة إسطنبول أمس، الأحد، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 80 شخصا بجروح متفاوتة.

ووفقا لهيئة الأمن القومي الإسرائيلي، فإنه جرى تصنيف مستوى خطورة تحذير السفر إلى تركيا من قبل وبعد التفجير في إسطنبول كدرجة ثالثة (متوسطة)، وهو ما يستدعي تجنب السفر غير الضروري إليها.

وأشارت إلى أن "عملية التفجير بيّنت مدى الخطر على الإسرائيليين سواء المسافرين أو الموجودين هناك".

وأصدرت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي توصيات للمواطنين المتواجدين في تركيا، من بينها رفع وتيرة اليقظة في الأماكن العامة والتقيد بتعليمات قوات الأمن التركية واتخاذ كافة تدابير الحذر.

واعتبرت أن التحذير الذي صدر، في وقت سابق، بعدم خروج السائحين الإسرائيليين من الفنادق، بات غير ساري المفعول.

ومما يذكر أن الشرطة التركية أعلنت صباح اليوم، الإثنين، أن الشابة أحلام البشير التي اعتقلت واتهمت بالضلوع في تفجير إسطنبول، تحمل الجنسية السورية وقد اعترفت بالوقائع.

وأضافت أن "المتهمة اعترفت بأنها تصرفت بناء على أوامر حزب العمال الكردستاني، كما تلقت تعليمات في كوباني شمال شرقي سورية".

وذكر والي إسطنبول أنه جرى إلقاء القبض على 46 شخصا يشتبه في ضلوعهم في تفجير شارع الاستقلال.