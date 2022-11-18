محاضرة لرئيس حركة إرهابية يهودية أمام جنود الاحتلال بالخليل

قدم ناشط اليمين الفاشي باروخ مارزِل محاضرة أمام جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، بدعوة من ضباط في لواء "ألكسندروني". وقدم مارزل المحاضرة هذا الأسبوع، وتم إلغاء محاضرة أخرى له، يوم الثلاثاء المقبل، بعد احتجاجات قسم من الجنود، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود وصفه للمحاضرة بأن مضمونها كان "تبصرات أيديولوجية"، وأن جنودا كانوا منزعجين منها، وأن عددا من الجنود في كتيبة قوات الاحتياط 8180 في لواء "ألكسندروني" احتجوا على دعوة مارزل لإلقاء محاضرة.

وأضافت الصحيفة أن المحاضرة صعّدت التوتر بين الجنود العلمانيين والمتدينين، وهو توتر موجود في هذه الكتيبة منذ سنين. وقال أحد الجنود إن طبيعة الكتيبة تغيرت، وأصبح معظم الجنود فيها من الذين يعتمرون القلنسوات، بينما كان جنودها في السابق علمانيين بمعظمهم ونتمون إلى كافة القوى السياسية الإسرائيلية.

وقال جندي آخر إنه جرى في البداية دعوة حاخامات لإلقاء محاضرات أمام الجنود "ووصلنا الآن إلى أيام دراسية مع باروخ مارزل. وكان بالإمكان في الماضي معارضة محاضرات حاخامات، ولكن معظم الجنود متدينين اليوم، وأي محاولة للاعتراض أصبحت أصعب. وضباط كبار في اللواء والكتيبة هم الذين المحاضرين".

وكان مارزل سكرتير كتلة الحاخام الفاشي مئير كهانا في الكنيست، وبعد مقتل الأخير أصبح مارزل رئيسا لحركة "كاخ" إلى حين الإعلان عنها كتنظيم إرهابي. وأدين مارزل بمخالفات جنائية مرات عديدة. وعشية انتخابات الكنيست في أيلول/سبتمبر 2019، جرى شطب ترشيحه ومنعه من خوض الانتخابات بسبب تحريضه على العنصرية.