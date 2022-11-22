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ارتفاع هائل بشكاوى الاعتداءات الجنسية وقسم ضئيل يصل للمحاكم

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 09:45

ارتفاع هائل بشكاوى الاعتداءات الجنسية وقسم ضئيل يصل للمحاكم
(توضيحية - pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصدر اتحاد مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية في إسرائيل اليوم، الثلاثاء، تقريره السنوي للعام 2021، وتبين منه حدوث ارتفاع كبير في التوجهات إلى مراكزه، وبلغ عدد التوجهات الجديد 14,066 توجها، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 33% قياسا بالعام 2020. وتشمل المعطيات العرب واليهود.

ورغم هذا الارتفاع الهائل في الاعتداءات الجنسية، إلا أنه جرى تقديم 717 لائحة اتهام فقط حول اعتداءات جنسية إلى المحاكم.

وأفادت المعطيات بأن 96 توجها إلى مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية كانت إثر اعتداءات من خلال استخدام مخدر الاغتصاب، ما يعني تسجيل ارتفاع في هذه الجرائم بنسبة 35%، قياسا بالسنوات الخمس السابقة، لكن تم حتى اليوم إدانة مجرمين فقط باستخدام مخدر الاغتصاب.

وجاء في التقرير أنه خلال العام 2021، كان هناك 50,563 توجها إلى مراكز الدعم، وبضمنها توجهات متكررة، و87% من مجمل التوجهات كانت من جانب نساء وفتيات.

وأضاف التقرير أن نصف مجمل التوجهات تعلقت باعتداءات جنسية على قاصرات وقاصرين، كما ارتفع عدد الشكاوى حول اعتداءات جنسية على قاصرين المقدمة إلى الشرطة بنسبة 17% خلال العام الماضي.

وسجلت الاعتداءات الجنسية من جانب شقيق ارتفاعا بنسبة 50% في العام الماضي، قياسا بالعام الذي سبقه. وارتفع عدد الشكاوى حول اعتداءات من جانب معالج في مجال الصحة والعلاج النفسي والعلاج البديل بنسبة 31%.

ويتبين أن 90% من المعتدين معروفين لضحايا الاعتداءات. و7% تعرضوا لاعتداءات من جانب شخص غريب، و3% تعرضوا لاعتداءات من أشخاص يقدمون خدمات.

ووفقا لمعطيات الشرطة، فإن 20% من المشتبهين بارتكاب اعتداءات جنسية هم مجرمون يعودون إلى تكرار جريمتهم. وثلث السجناء إثر ارتكاب اعتداءات جنسية لم يخضعوا لدورات تأهيل، ورُبع السجناء المدانين بجرائم جنسية فقط أكملوا فترة العقوبة. وارتفع عدد الشكاوى إثر التعرض لاعتداءات جنسية داخل الجيش الإسرائيلي بنسبة 82% في السنوات الخمس الأخيرة.

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#مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية
#تقرير عام 2021
#جرائم متصاعدة
#لوائح اتهام
#الشرطة الإسرائيلية

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