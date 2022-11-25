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الخليل: جنود الاحتلال يعتدون على ناشطين يساريين إسرائيليين

تاريخ النشر: 25/11/2022 - 14:51

الخليل: جنود الاحتلال يعتدون على ناشطين يساريين إسرائيليين
الجندي يعتدي على أحد الناشطين في الخليل، اليوم (تصوير: "نكسر الصمت")
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الجمعة، على مجموعة ناشطين يساريين إسرائيليين خلال جولة في مدينة الخليل. وأقدم أحد جنود الاحتلال، الذين ينتمون إلى لواء "غفعاتي"، على طرح ناشط أرضا ثم لكمه وطالبه بمغادرة المكان.

وأقف الجنود الناشط وناشطتين أخريين، رغم أنهم تواجدوا في شارع محاذ لبيوت المستوطنين الذين يستخدمونه. وهدد الجنود الناشطين بأن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، الذي سيعين وزيرا للأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، سيتبر أمر ناشطي حركات اليسار الإسرائيلية.

وقال أحد الناشطين اليساريين المشاركين في الجولة إنه عندما كانوا يسيرون في شارع في الخليل، بدأ أحد جنود الاحتلال بشتمهم، "وقال لنا أنه ممنوع أن نقف هنا وهناك، ووجه السلاح نحو الناشطين وراح يشتم ويصرخ"، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وأضاف ناشط آخر، يدعى ميخائيل مينكين، أنه "منذ أن أدرك الجنود أننا يساريين قالوا إنه يوجد خط وهمي يحظر أن نتجاوزه وأن علينا الانصياع للأوامر". وأضاف أنه عندما سأل الناشطون عن السبب، بدأ الجنود بدفعهم وحاولوا توقيف أحد الناشطين. وعندما أفلت الناشط أسقطه الجندي على الأرض.

وقال جندي آخر للناشطين الذين وثقوا الحدث، إن "بن غفير سينظم الوضع في هذا المكان. انتهى أمركم، وانتهى بيت الزانيات الذي تمارسه هنا. وأنت تفعل كل شيء بشكل مخالف للقانون، وأنا أقرر ما هو القانون. عُد إلى الوراء".

ويظهر الجندي نفسه في مقطع فيديو آخر وهو يصرخ صحافي يدعى إيلي بيتان، الذي تواجد في المكان: "لا أحب اليساريين وأذهب من هنا لأني سأحطم شكل اليساريين".

وأفاد الناشطون الذين ينتمون لمجموعة تطلق عليها تسمية "أبناء إبراهيم" بأنهم حضروا إلى الخليل في إطار جولة تهدف إلى التضامن مع سكان الخليل الفلسطينيين، على خلفية اعتداءات المستوطنين على السكان وأملاكهم في المدينة، يوم السبت الماضي.

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#ناشطون يساريون إسرائيليون
#جنود الاحتلال
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