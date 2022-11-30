  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل تهدد بسحب تمويل مسرح السرايا بسبب عرض فيلم "فرحة"

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 13:43

إسرائيل تهدد بسحب تمويل مسرح السرايا بسبب عرض فيلم "فرحة"
مشهد من فيلم "فرحة"
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أوعز وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، بسحب التمويل الحكومي من مسرح السرايا في يافا، بادعاء أن المسرح يعتزم عرض فيلم "فرحة"، حول مجزرة يرتكبها جنود إسرائيليون بحق عائلة فلسطينية إبان النكبة في العام 1948.

وسبق ليبرمان وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، حيلي تروبِر، الذي طالب اليوم بسحب التمويل الحكومي من المسرح العربي. وتبين من بيان تروبر أنه لم يشاهد الفيلم وإنما اعتمد إلى "تقارير"، وبعد شكوى قدمته منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة.

وتأتي خطوة ليبرمان وتروبر بالرغم من أن كتب التاريخ الإسرائيلية مليئة بتوثيقات حول المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي والميليشيات الصهيونية بحق الفلسطينيين، وبضمنهم الأطفال والنساء والمسنين.

واعتبر ليبرمان أن عرض مسرح السرايا للفيلم هو "قرار لا يقبله العقل ويستوجب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة، وبضمنها سحب ميزانيات، وذلك ربما أيضا بهدف منع عرض الفيلم الصادم المذكور أو أفلام مشابهة في المستقبل". وتابع أن "دولة إسرائيل ليست مكانا لتشويه سمعة الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن".

وقال تروبر إنه "عُلم صباح اليوم أن مسرح السرايا يعتزم عرض الفيلم الأردني ’فرحة’، هذا المساء، والذي يحتوي بموجب تقارير فريات كاذبة تجاه الجنود الإسرائيليين، ويصف مجزرة بحق عائلة ومقارنتها بسلوك النازيين أثناء المحرقة". وطالب المسرح بالتراجع عن عرض الفيلم.

وسيعرض فيلم "فرحة" للمخرجة دارين سالم في "نتفليكس" غدا. وتجري أحداث الفيلم في العام 1948، حين تتعرض قرية فلسطينية للاجتياح فيلجأ الأب إلى إخفاء ابنته البالغة من العمر 14 عاماً وترى من مخبئها السري ما يقلب حياتها رأساً على عقب ويغير قراراتها المستقبلية.

بودكاست عرب 48

#مسرح السرايا
#يافا
#فيلم "فرحة"
#تمويل
#الحكومة الإسرائيلية
#النكبة
#مجازر إسرائيلية

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو وكوخافي يمتنعان عن إدانة جنود اعتدوا على ناشطين إسرائيليين
نتنياهو وكوخافي يمتنعان عن إدانة جنود اعتدوا على ناشطين إسرائيليين

2022-11-30

تقرير: برنامج تجسس طوّره ضابط إسرائيلي سابق نُقل للسودان
تقرير: برنامج تجسس طوّره ضابط إسرائيلي سابق نُقل للسودان

2022-11-30

تقديرات إسرائيلية بـ"موجة واسعة" من العمليات
تقديرات إسرائيلية بـ"موجة واسعة" من العمليات

2022-11-29

الأكثر قراءة

ثلاثة شهداء في بيت أمر وكفر عين بنيران الاحتلال

ثلاثة شهداء في بيت أمر وكفر عين بنيران الاحتلال

2022-11-29
الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

2022-11-29
مونديال قطر: أميركا تقصي إيران وتبلغ ثمن النهائي

مونديال قطر: أميركا تقصي إيران وتبلغ ثمن النهائي

2022-11-29
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-29
حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

2022-11-29