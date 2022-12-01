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الليكود و"الصهيونية الدينية" يتوصّلان لاتفاق ائتلافيّ: تناوب في وزارتي الماليّة والداخليّة

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 20:57

الليكود و"الصهيونية الدينية" يتوصّلان لاتفاق ائتلافيّ: تناوب في وزارتي الماليّة والداخليّة
نتنياهو وسموتريتش (أرشيفية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توصّل حزبا "الليكود" و"الصهيونية الدينية" إلى اتفاق ائتلافيّ، مساء اليوم الخميس، سيتولّى الأخير بموجبه وزارة المالية بالتناوب، والوزارة المسماة "الهجرة والاستيعاب"، ووزارة "المهام الوطنية"، بحسب إعلان الليكود.

وتم الاتفاق بين الحزبين على التناوب مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، على وزارة المالية، إذ سيتولى رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير المالية في النصف الأول من ولايته، على أن يكون في النصف الثاني منها، وزيرًا للداخلية، ووزيرًا للتعليم، أو المواصلات، أو سيتولى حقيبة أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين "الصهيونية الدينية" والليكود.

بالإضافة إلى ذلك، سيتولى حزب الصهيونية الدينية منصب نائب وزير، ورئيس لجنة الدستور والقانون، والخدمات الدينية، وكذلك وزارة "الهجرة والاستيعاب" ووزارة جديدة تسمّى بـ"البعثات الوطنية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") أن "اتفاقيات الائتلاف التفصيلية (بين الحزبين) ستضع مبادئ توجيهية أساسية، وتنظيم قضايا الهوية اليهودية، والتعليم، والقانون، والاستيطان، والمجتمع، وملخصات مفصلة للميزانية".

وبناءً على طلبه، سيتولى سموتريتش مسؤولية الإدارة المدنية وينسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، من خلال وزير ينوب عنه في وزارة الأمن.

وينصّ الاتفاق على أن هذا الوزير سيكون تابعًا لرئيس حزب الليكود، والمكلّف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسوف يعمل بالتنسيق والاتفاق معه.

وقال نتنياهو مساء اليوم: "هذه خطوة مهمة أخرى تقرّبنا من تشكيل حكومة يمينية وطنية، تعتني بجميع مواطني إسرائيل، وأشكر رئيس الحركة ’الصهيونية الدينية’ على الشراك، وأنا مقتنع بأننا سنعمل معا في تعاون مثمر من أجل شعب إسرائيل".

من جانبه، قال سموتريتش: "إننا نتخذ اليوم خطوة تاريخية أخرى لتشكيل حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن والحُكْم، وتعزز الإصلاح التاريخي في النظام القضائي، وتنظم وتطور المشروع الاستيطاني، وتقوّي الهوية بروح الصهيونية الدينية... معًا سنعمل الكثير من الخير لدولة إسرائيل، ونعمل بجد لجميع مواطني إسرائيل".

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