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البحرين: تشديد الحراسة وتغيير مواعيد زيارة هرتسوغ بسبب مظاهرات ضده

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 08:17

البحرين: تشديد الحراسة وتغيير مواعيد زيارة هرتسوغ بسبب مظاهرات ضده
هرتسوغ في البيت الأبيض، قبل شهرين (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

توجه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إلى البحرين في أول زيارة من نوعها للمنامة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الزيارة ستجري تحت حراسة مشددة إثر المظاهرات التي نُظمت في البحرين ضد هذه الزيارة.

وسيزور هرتسوغ الإمارات أيضا، غدا، وسيلتقي في أبو ظبي مع رئيسها، محمد بن زايد. وسيشارك هرتسوغ في مؤتمر الفضاء المنعقد هناك.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن المظاهرات في البحرين ضد زيارة هرتسوغ نظمتها جهات موالية لإيران، وأن إيران تعمل على إثارة غليان في البحرين ضد زيارة هرتسوغ ووفد رجال أعمال إسرائيليين مرافقين له.

هرتسوغ وبن زايد في شرم الشيخ، الشهر الماضي (Getty Images)

وأعلنت السلطات في البحرين أنها لن تسمح باحتجاجات ضد زيارة هرتسوغ أثناء تواجده في البحرين. وفي موازاة ذلك، جرى تغيير الجدول الزمني للزيارة من أجل حفض احتمال حدوث احتكاك بين هرتسوغ ومتظاهرين، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وسيكون هرتسوغ ضيف حاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، حيث سيرفع العلم الإسرائيلي وسيعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قصر ملك البحرين. وسيستقبل وزير خارجية البحرين هرتسوغ في مطار المنامة.

وسيزور هرتسوغ سلطة التطوير الاقتصادي في البحرين برفقة وفد رجال الأعمال الإسرائيليين، كما سيلتقي أعضاء الجالية اليهودية في البحرين.

وزار مسؤولون إسرائيليون البحرين، بينهم رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل حينها، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس.

وسيلتقي هرتسوغ مع رئيس الإمارات بن زايد للمرة الرابعة، منذ بدء ولاية هرتسوغ.

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