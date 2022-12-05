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اعتقال أطباء بشبهة إصدار تراخيص غير قانونية لتجارة القنب

تاريخ النشر: 05/12/2022 - 12:40

اعتقال أطباء بشبهة إصدار تراخيص غير قانونية لتجارة القنب
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، عددًا من الأطباء وأشخاص آخرين، بشبهة إصدار تراخيص لتجارة المخدرات من نوع القنب الطبي (Cannabis - ’ماريغوانا’)، بشكل غير قانوني، وجاء ذلك على "خلفية لمن يدفع المبلغ الأعلى!" وفقا للشرطة.

وادعت الشرطة أنه "في العام الماضي بدأت الوحدة الإلكترونية بشرطة إسرائيل بتحقيق سري ضدّ الأطباء ومجموعة أخرى من المشتبهين خلال مواقع الإنترنت، وبمساعدة هيئة الضرائب وقسم الإنترنت في مكتب المدعي العام للدولة، حيث يظهر في التحقيق حتى الآن أنه أعلن عن المشتبهين على صفحات التلغرام، إذ وصلت المواد لأصحابها خلال 24 ساعة وبدون تاريخ طبي يظهر صلاحيتها، وقد عمل المشتبهون على اعتبارها مرخصة بشكل قانوني وموافق عليها من وحدة القنب الطبي في وزارة الصحة".

وكشفت الشرطة عن "الشركة التي نظمت هذه العملية، إذ ساعدت في الحصول على التراخيص الطبية، وبعدها تدفع لكل طبيب مبلغ مقابل كل ترخيص معتمد، وعليه تتجاوز المخالفات الـ17 مليون شيكل، إذ تم اعتقال عدد من المشتبهين للاستجواب صباح اليوم، وسيتم تمديد اعتقالهم بمحكمة الصلح في ريشون ليستيون حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدهم".

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#أطباء
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