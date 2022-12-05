هرتسوغ بحث مع بن زايد سبل "تعزيز التعاون" الإماراتي الإسرائيلي

بحث الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم، الإثنين، مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، "تعزيز التعاون الثنائي وقضايا ذات اهتمام مشترك".

جاء ذلك في لقاء جمعهما في إطار زيارة بدأها هرتسوغ في وقت سابق، اليوم، إلى الإمارات، قادما من البحرين حيث أجرى زيارة استمرت ليومين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأفادت الوكالة بأن اللقاء "جرى في قصر الشاطئ"، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما بحث "علاقات التعاون" بين الجانبين، و"مساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار"، و"تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء".

وفي وقت سابق اليوم، شارك هرتسوغ، بافتتاح أعمال "حوار أبو ظبي للفضاء"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وذلك في ثاني زيارة لهرتسوغ إلى أبوظبي.

وألقى هرتسوغ خطابا في "مؤتمر الفضاء"، ونقل مصدر إسرائيلي عن هرتسوغ قوله إن "مؤتمر الفضاء هو نحن والهند. ويوجد للإمارات رؤية إلى البعيد، ووضعوا برنامجهم الفضائي قبل 50 عاما ووصلوا بعيدا. والبحرين تنظر إلى نفسها على أنها بوابة إلى الشرق الأقصى، إلى الهند والصين والعالم العربي من حيث نقل البضائع".

وأضاف "هم يشعرون أنهم الأخت الصغرى للإمارات، وأعلنوا أمس أنه ستكون هناك رحلات جوية يومية. وهذا يتطلب جهدا حكوميا (إسرائيليا) للتحرك باتجاه تعاون إقليمي أوسع مع دول أخرى، وفيما الجميع يتحدث مع الجميع".

وتابع المصدر أن "الطاقات إيجابية جدا. وهذا بارز جدا. واحترامنا مساو لديهم لاحترام زعمائهم. وسيزورون إسرائيل". وفي تغريدة على "تويتر" قال هرتسوغ: "سررت بلقاء صديقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات".

وأضاف أن "اتفاقيات أبراهام الرائعة هي هدية عظيمة لمنطقتنا، سنستمر في العمل سويا لتعزيز وتعميق الشراكة بيننا. كلي أمل ان تنضم دول اخرى لدائرة السلام".

وكان هرتسوغ قد زار أبوظبي في 30 كانون الثاني/ يناير 2021، في أعقاب توقيع كل من البحرين والإمارات اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أميركية، في أيلول/ سبتمبر 2020.

وتأتي زيارة هرتسوغ هذه قبل أسبوع أو اثنين في الحد الأقصى من إعلان نتنياهو عن تشكيل الحكومة، وتفيد تقديرات بأن نتنياهو سيكون بحاجة إلى خدمات هرتسوغ كـ"مُبيّض" لصورة إسرائيل في العالم، بعد تشكيل حكومته اليمينية المتطرفة.

وقال مصدر في حاشية هرتسوغ، في أعقاب الزيارة إلى البحرين والإمارات، إن "الحلبة الدولية مستعدة لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة" التي ستشكل في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن "زعماء العالم لا يكسرون القواعد، لكنهم يقولون إن أفعالكم ستقرر" شكل التعامل مع الحكومة اليمينية المتطرفة.