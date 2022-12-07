بار ليف يصادق على تعيينات بالشرطة أوعز بن غفير بتجميدها

صادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، على قرار المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بتعيين ضابطين، وذلك بعد أن أوعز رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب الوزاري في الحكومة المقبلة، لشبتاي بتجميد قرار التعيين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن بار ليف وقّع أمس على تعيين الكولونيل باراك مردخاي قائدا للشرطة في منطقة الضفة الغربية، وترقيته إلى رتبة بريغادير. وأبلغ مكتب بار ليف الشرطة أن الوزير وقّع على كافة التعيينات والترقيات التي قدمتها الشرطة، وأن مراسم الترقيات والتعيينات ستجري غدا.

وفي هذه الأثناء، جمّد شبتاي تعيين مساعده، الكولونيل روعي فالدمان، قائدا للشرطة في منطقة الساحل الجنوبي إلى حين تولي بن غفير المنصب الوزاري. ويذكر أنه سيتم تغيير اسم الوزارة من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي.

وقال ضباط في قيادة الشرطة إنهم تم التوجه إلى بار ليف بطلب تأجيل المصادقة على التعيينات الجديد إلى حين بدء ولاية الوزير الجديد، لكنه رفض وصادق على التعيينات.

ونقلت الصحيفة عن الضباط قولهم إن "هذا يضع الشرطة بين المطرقة والسندان ويخلق أجواء عكرة داخل الجهاز. وبعد توقيع الوزير ليس بالإمكان تأجيل التعيينات والترقيات. وتوجد هنا حرب بين بن غفير وبار ليف".

واعتبر بن غفير أن التعيينات التي قررها شبتاي تمت بصورة خاطفة. ونشرت القناة 12 التلفزيونية، أمس، محادثة بين بن غفير وأحد مساعدي شبتاي، يقول فيها الأول إنه "سيكون من الصعب عليّ العمل مع مفتش عام يتعهد لي بألا تكون هناك خطوات خاطفة ولا يوفي بذلك. ويقول المفتش العام لي إنه يعلم أن هذا يخالف القانون ورغم ذلك يعين. وأنا بحاجة إلى مفتش عام قوي، وليس مفتشا عاما يختبئ وراء قرار غير قانوني للوزير (بار ليف)".

وجاء في تعقيب بار ليف أن "الوزير يصادق على تعيين ضباط فقط بعد نقل الشرطة ذلك إليه للمصادقة. ويحدث غالبا أن تعيين ضابط واحد يلزم الشرطة بتدوير مناصب من أجل إشغال منصب بات شاغرا. وتدوير كهذا بدأ بعد مصادقة المستشارة القضائية على تعيين نائب قائد المنطقة الشمالية، شوكي تحاوكو، قائدا للمنطقة الشمالية، بعد أن أعلن قائد المنطقة الشمالية، شمعون لافي، بمبادرته عن إنهاء مهامه. وهذه التعيينات هي جزء من دورة حياة الشرطة. ولا يمكن وقف ذلك لأن هناك مجموعة مناصب ستكون شاغرة ويجب تنفيذ تعيينات فيها".