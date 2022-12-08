الاحتلال يرفع حالة التأهب بالضفة الغربية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر لفرقة الضفة الغربية العسكرية، برفع حالة التأهب في صفوف القوات خلال الأيام المقبلة، تحسبا من تنفيذ عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، ردا على العملية العسكرية في جنين التي نفذت فجر اليوم واستشهد خلال 3 شبان.

ذكر الموقع الإخباري "واللا"، أن جيش الاحتلال رفع من حالة التأهب على خلفية تصعيد الأوضاع في مناطق الضفة الغربية، والعمليات العسكرية والنشطات الأمنية في مدينة جنين ومخيمها.

جنود الاحتلال في الضفة الغربية

وأفاد المحلل العسكري في موقع "واللا"، أمير بوخبوط، إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في "فرقة الضفة"، خشية من عمليات مسلحة، "انتقامًا لأحداث جنين اليوم".

وفجر اليوم، استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال، وسط مدينة جنين، هم: عطا شلبي (46 عاما) من بلدة قباطية جنوبي المدينة، وصدقي زكارنة (22 عاما) من الحي الشرقي في المدينة، وطارق الدمج (32 عاما) وهو من مخيم جنين للاجئين. ما رفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدًا؛ بينهم 164 في الضفة و52 في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب إن ثلاثة شبان استشهدوا برصاص الاحتلال، فجر اليوم الخميس، خلال عدوان إسرائيلي على جنين.

فلسطينيون يتصدون لجيش الاحتلال

ويرفع شهداء جنين، فجر اليوم، عدد الشهداء برصاص جيش الاحتلال، منذ مطلع شهر كانون أول/ ديسمبر الحالي، إلى 8 في الضفة الغربية؛ بينهم مقاومان من مدينة جنين وثالث في رام الله.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 20 عملا مقاومًا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، أبرزها ست عمليات إطلاق نار، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها مستوطن.

وشهدت الضفة الغربية والقدس، عدة عمليات مسلحة للمقاومة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 96 آخرين بجراح مختلفة.