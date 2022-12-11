إسرائيل والإمارات تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

صادقت إسرائيل ودولة الإمارات، اليوم الأحد، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تلغي أو تخفض الرسوم الضريبية على 96% من المنتجات.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، في تغريدة على حسابة على "تويتر"، إن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات.

وأضاف الزيودي الذي نشر صورا خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، أن "الاتفاقية ستحفز الازدهار التجاري إذ ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي".

وتابع الوزير الإماراتي في تغريدته "لقد زادت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل 114% في الأشهر الـ9 الأولى من 2022 مسجلة 2 مليار دولار".

وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في أيار/مايو الماضي، أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات. وأفادت بأن "الاتفاق سيزيد التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات، وسيمنح إعفاء ضريبي بشكل فوري أو تدريجي عن 96% من التجارة بين البلدين".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية وقعت اتفاق تطبيع للعلاقات مع، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب، وذلك ضمن ما يسمى "الاتفاقيات الإبراهيمية" بمبادرة من الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات وإسرائيل عددا من الاتفاقات التجارية، وهناك أيضا اتفاق نفطي بين البلدين يرمي إلى نقل النفط إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر صحراء النقب إلى ميناء عسقلان (أشكلون) على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك إلى أوروبا.

وكان البلدان قد وقعا الاتفاقية في أيار/ مايو الماضي، بهدف تحفيز التجارة البينية وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا خلال 5 أعوام، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد الإماراتية.

وتتوقع الإمارات، وفق البيان، أن تضيف الاتفاقية نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 5 أعوام، وأن تساهم في زيادة سنوية ملموسة في قيمة صادراتها غير النفطية.

واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل هي الثانية من نوعها التي توقعها الإمارات مع دولة أخرى بعد اتفاقية مماثلة وقعتها مع الهند في شباط/فبراير الماضي، وفق البيان.