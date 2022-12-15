بهاراف ميارا: قوانين تحالف اليمين تستهدف "الديمقراطية والشرائح الضعيفة"

حذرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، من أن التشريعات الخاطفة التي ينفذها حاليا تحالف أحزاب اليمين المتطرف بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، قبل فترة قصيرة من تشكيله الحكومة المقبلة، سيستهدف "الديمقراطية الإسرائيلية والفئات السكانية الضعيفة".

وتطرقت بهاراف ميارا، خلال كلمة في مؤتمر القانون العام في جامعة حيفا، إلى التشريعات الكثيرة التي يحاول تحالف نتنياهو تمريرها في الكنيست، وبينها قانون الالتفاف على المحكمة العليا بمنعها شطب قوانين يسنها الكنيست، وتغيير طريقة "ألسينيوريتي" التي بموجبها يتم تعيين أقدم قضاة المحكمة العليا رئيسا للمحكمة، وتغيير إجراءات تعيين القضاة، واستهداف قدرة المحكمة العليا للنظر في قرارات الحكومة وتعييناتها وخفض سن تقاعد القضاة.

وقالت بهاراف ميارا إن "مشاريع القوانين الجاري مناقشتها في هذه الأيام، والتي توصف بأنها ’تشريعات خاطفة’، ليست منفصلة عن بعضها. والفكرة التي بموجبها أنه من الصواب أو بالإمكان تنفيذ تغيير عميق في نسيج النظام بجرة قلم، خاطئة بنظري".

وأضافت أن "تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيرا معمقا وترجيح رأي مدروس. وهو لا يتلاءم مع تشريع خاطف، وجزء منه قبل تشكيل الحكومة، بحيث يتم ضغط ودفع قوانين مبدئية خلال وقت قصير. ويجب الامتناع عن وضع يستخدم فيه خطاب القدرة على الحكم وسيلة لإزالة قيود على قوة السلطة".

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "حكم الأغلبية، من دون تسويات في النظام تُوازن قوة الأغلبية، ليس ديمقراطيا بمفهومه الجوهري. فالمبادرات (القانونية) تسعى إلى تقليص قوة السلطة القضائية وتقييد تأثير "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته’. وسيكون لذلك تأثير عميق على الحفاظ على الإدارة السليمة".

وشددت على أنه "من دون إشراف قضائي واستشارة قضائية مستقلة، سنبقى مع مبدأ حكم الأغلبية وحسب، وديمقراطية بالاسم وبلا جوهر".

وتابعت أن "الواقع يلزم أحيانا بتغييرات. ومن صلاحية المستوى السياسي أن يقود تغييرا ونحن في الاستشارة القضائية سنساعده. لكن تغييرا جوهريا في النظام يتطلب تفكيرا معمقا".

ورأت بهاراف ميارا أن الفكرة من وراء جميع مشاريع القوانين التي يطرحها تحالف اليمين الآن هي زيادة القدرة على الحكم واستهداف الشعور بالأمن الشخصي، لكن يجب ضمان أن يركز هذا الخطاب على دفع مصلحة الجمهور كله. "يجب الحذر من وضع يستخدم فيه خطاب القدرة على الحكم كوسيلة لإزالة قيود عن قوة السلطة".