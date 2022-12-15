  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو: "بن غفير غيّر مواقفه منذ إدانته بتأييد الإرهاب"

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 16:13

نتنياهو: "بن غفير غيّر مواقفه منذ إدانته بتأييد الإرهاب"
بن غفير وسموتريتش في الكنيست، منتصف الشهر الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

زعم رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، "غير قسما كبيرا من مواقفه منذ أن أدين بتأييد تنظيم إرهابي".

وادعى نتنياهو، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة في الولايات المتحدة في سياق الترويج لكتاب من تأليفه، أنه "مع الصلاحيات تأتي المسؤولية. وقول أمور في حملة سياسية قبل عقد ونصف العقد هي شيء، وأن تكون في موقع مسؤول في السلطة شيء آخر. وسأتأكد من أن هذا ما سيحصل".

بن غفير يداوم على اقتحام المسجد الأقصى (Getty Images)

وتابع نتنياهو أن بن غفير "تعهد في الانتخابات أنه سيعيد الأمن الشخصي. وقلت له إنه سيحصل على فرصة وعلى أدوات لتنفيذ ذلك، وأنه جدير به أن يقوم بهذا العمل. وسنرى إذا كان سيحدث ذلك مع مرور الوقت".

وكان موقع "زاللا" الإلكتروني قد نقل عن مصدرين أميركيين رفيعي المستوى قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قلقة من تعيين بن غفير المتوقع كوزير للأمن القومي، وأنه لا يتوقع أن تعمل الإدارة معه، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على العلاقات بين الدولتين.

ويضطلع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بشكل مكثف في تعاون واسع واتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بكل ما يتعلق بالقدس المحتلة وفي المجال المدني المتعلق بتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة وكذلك في مجال التعاون الأمني.

بودكاست عرب 48

#إرعاب يهودي
#إيتمار بن غفير
#نتنياهو
#إدارة بايدن

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بهاراف ميارا: قوانين تحالف اليمين تستهدف "الديمقراطية والشرائح الضعيفة"
بهاراف ميارا: قوانين تحالف اليمين تستهدف "الديمقراطية والشرائح الضعيفة"

2022-12-15

مسؤول بالنيابة الإسرائيلية: تعزز الاتهام لنتنياهو بتلقي رشوة
مسؤول بالنيابة الإسرائيلية: تعزز الاتهام لنتنياهو بتلقي رشوة

2022-12-15

السفير الأذري بواشنطن: لن نسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران من أراضينا
السفير الأذري بواشنطن: لن نسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران من أراضينا

2022-12-15

الأكثر قراءة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

2022-12-14
ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

2022-12-14
مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

2022-12-14
قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2022-12-14
محللون إسرائيليون: بيع شركة

محللون إسرائيليون: بيع شركة "هفينيكس" للإمارات "خطير وغير مسبوق"

2022-12-14