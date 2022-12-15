نتنياهو: "بن غفير غيّر مواقفه منذ إدانته بتأييد الإرهاب"

زعم رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، "غير قسما كبيرا من مواقفه منذ أن أدين بتأييد تنظيم إرهابي".

وادعى نتنياهو، خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة في الولايات المتحدة في سياق الترويج لكتاب من تأليفه، أنه "مع الصلاحيات تأتي المسؤولية. وقول أمور في حملة سياسية قبل عقد ونصف العقد هي شيء، وأن تكون في موقع مسؤول في السلطة شيء آخر. وسأتأكد من أن هذا ما سيحصل".

بن غفير يداوم على اقتحام المسجد الأقصى (Getty Images)

وتابع نتنياهو أن بن غفير "تعهد في الانتخابات أنه سيعيد الأمن الشخصي. وقلت له إنه سيحصل على فرصة وعلى أدوات لتنفيذ ذلك، وأنه جدير به أن يقوم بهذا العمل. وسنرى إذا كان سيحدث ذلك مع مرور الوقت".

وكان موقع "زاللا" الإلكتروني قد نقل عن مصدرين أميركيين رفيعي المستوى قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قلقة من تعيين بن غفير المتوقع كوزير للأمن القومي، وأنه لا يتوقع أن تعمل الإدارة معه، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على العلاقات بين الدولتين.

ويضطلع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بشكل مكثف في تعاون واسع واتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بكل ما يتعلق بالقدس المحتلة وفي المجال المدني المتعلق بتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة وكذلك في مجال التعاون الأمني.