استطلاع: كيف يرى الإسرائيليون "التشريعات الخاطفة" لمعسكر نتنياهو؟

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين تعترض على العملية التشريعية "الخاطفة" التي يسعى معسكر رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، إلى تمريرها قبل تنصيب حكومته السادسة، خلال الأيام المقبلة، فيما يواصل الأخير مساعيه من أجل إتمام كافة الاتفاقيات الائتلافية، ويتوقع أن يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب الاستطلاع الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الإثنين، فإن 65% من الإسرائيليين يعارضون "قانون درعي" وهو تعديل يعتزم معسكر نتنياهو اعتماده على "قانون أساس: الحكومة"، ويسمح بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا، بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. فيما قال 24% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون هذه الخطوة.

كما أظهر الاستطلاع أن 37% من الجمهور الإسرائيلي يعارض إحداث تغييرات جذرية في النظام القانوني والقضائي، ويعتقد أن الحكومة المشكلة حديثًا ستقدم على ذلك، من جهة أخرى، قال 28% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون مثل هذه التغييرات، فيما يعتقد حوالي 26% أن الحكومة لن تحدث تغييرات مهمة في هذا الإطار.

وسيسعى ائتلاف نتنياهو إلى تمرير "بند التغلب" الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة الإسرائيلية العليا وتقليص صلاحياتها، بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، حتى لو كانت غير دستورية وتتعارض مع قوانين الأساس، الأمر الذي يعارضه وزير القضاء المنتهية ولايته، غدعون ساعر، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وفي ما يتعلق بتعامل المستشارة القضائية للحكومة مع ما بات يوصف بـ"التشريعات الخاطفة" التي يعتزم ائتلاف نتنياهو تمريرها قبل تنصيب الحكومة، وتشمل "قانون درعي" و"قانون سموتريتش" (وهما تعديلان على "قانون أساس: الحكومة") بالإضافة إلى "قانون بن غفير"، أظهر الاستطلاع تردد الجمهور الإسرائيلي في هذا الشأن.

وقال 38% من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون أن المستشارة القضائية للحكومة، يجب أن تعمل ضد هذه الخطوة، في حين يرى 36% أنه لا ينبغي على المستشارة القضائية العمل ضد "التشريعات الخاطفة" لائتلاف نتنياهو؛ فيما لم يبد 26% رأيًا في هذه المسألة.

كما بيّن الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو وبمشاركة حزب "المعسكر الوطني" الذي يترأسه وزير الأمن المنتهية ولايته، بيني غانتس، في حين قال 32% إنهم يفضلون أن تضم الحكومة حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، عوضا عن "المعسكر الوطني".

ويرى 56% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو استسلم للأحزاب الحريدية وخضع لمطالبها في ما يتعلق بالوضع الراهن وعلاقة الدين بالدولة، بينما يعتقد 33% أن الأمر ليس كذلك.

وفي ما يتعلق بتعديل "مرسوم الشرطة" أو "قانون بن غفير"، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس حزب "عوتمسا يهوديت" كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة، وتوليه مسؤولية مطلقة على الشرطة وسياستها؛ عارض 46% إجراء هذا التعديل التشريعي، فيما قال 41% إنهم يؤيدونه.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست في الأيام القريبة المقبلة بالقراءة الأولى على مشروع قانون آخر يقضي بإخضاع الشرطة لرقابة الحكومة وتكليف المفتش العام للشرطة بإدارة الشرطة وتشغيلها وتطوير قدراتها، بشرط أن يتماشى الأمر والسياسة والمبادئ العامة التي يضعها وزير الأمن القومي.