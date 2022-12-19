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مستوطنون يحتفلون بـ"حانوكاه" خلال اقتحامهم للأقصى

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 08:16

مستوطنون يحتفلون بـ"حانوكاه" خلال اقتحامهم للأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

احتفلت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الإثنين، بما يسمى عيد "الأنوار- حانوكاه"، خلال اقتحامهم لساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.

وذكرت الأوقاف أن مجموعات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات كبيرة، حيث تتألف كل مجموعة من 45 مستوطنا وبمشاركة طلاب معاهد توراتية، الذين قاموا بتأدية شعائر تلمودية في ساحات الحرم، ومنهم من قام بالاحتفال قبالة أبواب المسجد الأقصى.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ساحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض الفلسطينيين من داخله.

واحتشد العشرات من الفلسطينيين داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين والاعتداء على بعضهم.

ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء طقوسهم التلمودية في منتصف السور الشرقي، وذلك في بقعة مقابلة لقبة الصخرة مباشرة.

وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.

يأتي ذلك، فيما أطلقت فصائل وقوى وفعاليات فلسطينية مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في القدس والأقصى، تزامنا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

وتواصلت الدعوات اليهودية التي أطلقتها "منظمات الهيكل" المزعوم، لتكثيف اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال هذا الأسبوع مع بدء عيد "الأنوار- حانوكاة"، والذي يستمر لمدة أسبوع.

ونصب مستوطنون شمعدانا ضخما في ساحة حائط البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى احتفالا بعيد بـ"حانوكاه".

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين لهذا العيد ستستمر حتى الأسبوع المقبل، حيث يرمز "حانوكاه"، بحسب المزاعم اليهودية إلى إعادة تدشين "المذبح" في "الهيكل" المزعوم.

بودكاست عرب 48

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