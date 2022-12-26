وفاة الزعيم الروحي لـ"الصهيونية الدينية" حاييم دروكمان

توفي، مساء الأحد، الحاخام حاييم دروكمان الزعيم الروحي للحركة "الصهيونية الدينية" في إسرائيل عن عمر ناهز 90 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أفاد مستشفى "هداسا" في القدس.

ويعد دروكمان من أبرز شخصيات الحركة الصهيونية الدينية التي تمثل نحو 12 %ة تقريبا من السكان اليهود في إسرائيل، وهو من أكبر المحرضين على العرب وعلى الشعب الفلسطيني.

وأعلن مستشفى هداسا في بيان وفاة الحاخام حاييم دروكمان، مشيرا إلى أنه كان يخضع للعلاج منذ 10 ايام. وكان المستشفى قد أعلن في بيان سابق إصابة دروكمان بفيروس كورونا.

ودروكمان هو المرشد السياسي والروحي لعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي من المقرر أن يتولى وزارة المالية في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

ولد دروكمان في بولندا عام 1932 ونجا من المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يهاجر عام 1944 إلى فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني.

وتتلمذ دروكمان على يد الحاخام تسفي يهودا كوك الذي أسست حركته "غوش ايمونيم" المستوطنات بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب الأيام الستة عام 1967. واعتبر دروكمان خليفة لكوك منذ التسعينات.

دخل الحاخام دروكمان معترك الحياة السياسية عام 1977 كجزء من "الحزب الوطني الديني" (المفدال) المتحالف مع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، وشغل مقعدا في الكنيست لمدة 14 عاما.

وتعرضت سيارة دروكمان لإطلاق نار من قبل فلسطيني عام 1993 ما أدى إلى إصابته بجروح ومقتل سائقه.

وعام 2012 حصل الحاخام دروكمان على "جائزة إسرائيل" التي تعد أرفع جائزة تقدمها الحكومة الإسرائيلية في مجالات متنوعة بالتزامن مع موعد إعلان الاستقلال.