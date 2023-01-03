عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

انتقاد أميركي لمحادثة متوقعة بين وزيري خارجية إسرائيل وروسيا

تاريخ النشر: 03/01/2023 - 09:42

انتقاد أميركي لمحادثة متوقعة بين وزيري خارجية إسرائيل وروسيا
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه سيتحدث اليوم، الثلاثاء، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. وقال كوهين خلال لقائه مع موظفي وزارته، أمس، إنه "سننفذ في قضية (حرب) روسيا – أوكرانيا أمرا واحدا بشكل مؤكد. في العلن، سنتحدث أقل".

وعقب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو أحد أبرز مؤيدين إسرائيل في الكونغرس، على أقوال كوهين من خلال تغريدة في تويتر، قبيل فجر اليوم، جاء فيها أن "فكرة أن إسرائيل يجب أن تتحدث أقل عن الغزو الإجرامي الروسي لأوكرانيا مقلقة بعض الشيء".

وأضاف غراهام أنه "آمل أن السيد كوهين يدرك أنه عندما يتحدث مع لافروف، فإنه يتحدث مع مندوب نظام مجرم حرب، يرتكب جرائم حرب واسعة النطاق يوميا".

وفي أعقاب انتقادات غراهام، قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إن الجانب الروسي هو الذي بادر إلى المحادثة الهاتفية بين لافروف وكوهين. وأضاف أن كوهين أطلع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال محادثتهما أمس على المحادثة التي ستجري مع لافروف اليوم، وأن بلينكن طلب أن ينقل كوهين رسائل أميركية إلى لافروف.

ورأى الرئيس الأسبق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست والمحلل السياسي – الأمني، عوفر شيلح، بمقال في "يديعوت أحرونوت"، أن إعلان كوهين أنه سيتحدث مع لافروف، وهو أمر امتنع عنه سلفه، يائير لبيد، منذ نشوب الحرب في أوكرانيا، هو مؤشر على سياسة إسرائيلية جديدة. وإذا نفذ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سياسة كهذه فإنه "قد يضع إسرائيل في مسار صدام مع الإدارة الأميركية".

وبحسب موقع "واينت"، فإن أقوال غراهام تشكل "ضربة" لكوهين، وأنه يوجد اليوم إجماع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الموضوع الروسي، "وإذا غيّرت إسرائيل سياستها وباتت تميل لصالح روسيا فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى صدام".

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، امتنع عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. وجرى تفسير ذلك بالامتناع عن إثارة غضب روسي يؤدي إلى وقف الغارات العدوانية الإسرائيلية في سورية.

ورأى محلل الشؤون الروسية في "يديعوت أحرونوت"، يائير نفوت، أن أقوال كوهين هي عمليا رسالة يوجهها نتنياهو، الذي سيقود سياسة إسرائيل الخارجية مع الولايات المتحدة ومع دول "اتفاقيات أبراهام"، وكذلك تجاه روسيا.

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#روسيا
#إيلي كوهين
#سيرغي لافروف
#السيناتور ليندسي غراهام
#نتنياهو

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو: سنعمل بقوة وعلنا ضد العودة إلى الاتفاق النووي
نتنياهو: سنعمل بقوة وعلنا ضد العودة إلى الاتفاق النووي

2023-01-03

السفير الأميركي: أبلغنا إسرائيل بوجوب الحفاظ على الوضع القائم بالأقصى
السفير الأميركي: أبلغنا إسرائيل بوجوب الحفاظ على الوضع القائم بالأقصى

2023-01-03

مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة داخل قاعدة قرب القدس
مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة داخل قاعدة قرب القدس

2023-01-03

الأكثر قراءة

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

2023-01-02
سورية: 4 قتلى بعدوان إسرائيلي واستئناف الرحلات بمطار دمشق

سورية: 4 قتلى بعدوان إسرائيلي واستئناف الرحلات بمطار دمشق

2023-01-02
شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

شهيدان برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين

2023-01-02
تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

تقرير: بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

2023-01-02
والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاته

والدة بيليه لا تعلم بنبأ وفاته

2023-01-02