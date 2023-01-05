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غانتس لنتنياهو: بالإمكان سن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بالاتفاق

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 11:06

غانتس لنتنياهو: بالإمكان سن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بالاتفاق
غانتس، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

دعا رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل طاقم مؤلف من مندوبي أحزاب في الائتلاف والمعارضة من أجل إقرار التغييرات في الجهاز القضائي التي يسعى الائتلاف إلى تنفيذها، واستعرضها وزير القضاء، ياريف ليفين، أمس، وتشمل سن قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست في حال تناقضها مع قوانين أساس تعتبر دستورية.

وقال غانتس في خطاب في جامعة رايخمان في مدينة هرتسيليا، إن "إذا تمت المصادقة على خطة ليفين، فإنها ستغير نظام الحكم في إسرائيل. وسيتم تجاوز الخط الأحمر وستتحول إسرائيل إلى ديمقراطية جوفاء".

وأضاف "أننا في حالة طوارئ حقيقية، وأقترح على نتنياهو تشكيل طاقم من الأحزاب والمعسكرات السياسية كي يبحث في سنّ قانون أساس التشريع، ويتوصل إلى تفاهمات خلال نصف سنة".

واعتبر غانتس أنه "بالإمكان الاتفاق على بند التغلّب (الالتفاف على المحكمة العليا وتقليص قوتها)، واستخدامه في حالات متطرفة، يكون فيها إجماع واسع في البرلمان، وليس أغلبية عادية من 61 عضو كنيست. وبالإمكان أيضا تغيير طريقة تعيين القضاة لكن يحظر في جميع الأحوال منح أغلبية للسياسيين في هذا الموضوع البالغ الأهمية".

وليس واضحا بعد إذا كانت أقوال غانتس تهدف إلى التقرب من حكومة نتنياهو، لكنه قال للقناة 13 التلفزيونية، أمس، إنه "لأا يمكنني الانضمام إلى الحكومة المتطرفة التي غايتها استهداف جهاز القضاء".

وأضاف غانتس الذي انضم إلى حكومة نتنياهو السابقة، أنه "يوجد هنا خطر كبير على الدولة والمواطن. وسنلحق ضررا بدفاعنا القانوني في العالم".

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#جهاز القضاء الإسرائيلي
#المحكمة العليا
#لجنة تعيين القضاء
#بيني غانتس
#حكومة نتنياهو

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