"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين

يسعى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، من خلال محادثات هادئة من وراء الكواليس إلى التوصل تفاهمات بين حكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة وجهاز القضاء، بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء التي طرحها وزير القضاء، ياريف ليفين، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد. وفي هذا السياق، بادر هرتسوغ إلى اللقاء الذي عقد، الأسبوع الماضي، بين ليفين ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت.

إلا أن قياديين في حزب الليكود قالوا خلال نهاية الأسبوع الماضي، إن الائتلاف لا يعتزم إجراء تغييرات جوهرية في إضعاف جهاز القضاء. ورأت مصادر قضائية إنه ينبغي إجراء تغييرات كبيرة في الخطة، وحذروا من أنه في حال المصادقة عليها بالصيغة التي طرحها ليفين، فإنه يتوقع حدوث صدام بين الحكومة وجهاز القضاء، يقود إلى "أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس".

وقال نتنياهو في شريط فيديو، أول من أمس، إنه يجب دفع الخطة قدما "بمسؤولية وترجيح رأي، ومن خلال الاستماع إلى جميع المواقف، وهذه العملية بالضبط التي ستحدث الآن في الكنيست. وأنضح الجميع بتهدئة الخواطر والدخول إلى نقاش موضوعي".

هرتسوغ اجتمع مع ليفين ودعا إلى "ضبط النفس" (أرشيفية - Getty Images)

ونُظمت مظاهرات كبيرة ضد هذه الخطة في القدس وحيفا وتل أبيب، وكانت المظاهرة في تل أبيب الأكبر حيث شارك فيها نحو 80 ألف شخص.

وقال عضو الكنيست السابق، يائير غولان، لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، إنه "أدعو إلى استخدام أداتين مسموحتين للمواطنين الذين غير مستعدين للعيش في حياة غير ديمقراطية، وهما الحق بالتظاهر والحق بالإضراب. وسنتظاهر بقوة أكبر وليس في مساء أيام السبت فقط، وسنضرب بشكل يعطل المرافق الاقتصادية إلى حين تدرك هذه الحكومة السيئة إنه ليس بالإمكان إلغاء الديمقراطية".

وأشار القياديون في الليكود إلى أن أقوال نتنياهو تطرقت إلى المداولات العادية حول مشاريع قوانين في لجان الكنيست، واستبعدوا أن نتنياهو سيجري حوارا مع المعارضة ومعارضي الخطة.

وقالت مصادر في المعارضة إن الليكود يحاول إنشاء انطباع حول استعداد لتسوية، بهدف تضليل معارضي الخطة وإضعاف الاحتجاجات الشعبية ضدها. وأضافت المصادر ذاتها أن احتمالات الحوار مع الائتلاف حول الخطة ضئيلة.

وقدر مصدر رفيع في المعارضة أن محاولات هرتسوغ للتوصل إلى تسوية بين الأطراف تجري من أجل "تبرئة الذمة". كذلك رأت مصادر في وزارة القضاء أن أقوال الائتلاف حول تسوية هدفها تهدئة الأجواء بالأساس، وقال مصدر في وزارة القضاء إن تغييرات طفيفة في خطة ليفين لن تكون كافية، لأن هذه الخطة هي خطوة شاملة ومتطرفة، وتتطلب تغييرات دراماتيكية في كافة عناصر الخطة.

وأحد البنود الإشكالية في خطة ليفين هو منع المحكمة العليا من إلغاء بنود في قوانين أساس، وذلك لأن خطة إضعاف جهاز القضاء ستنفذ من خلال إجراء تعديلات على قوانين أساس. ولم تلغ المحكمة العليا قوانين أساس وإنما ألغت عدد قليل من البنود في قوانين كهذه على مدار ثلاثة عقود.

وتسود في إسرائيل حالة ترقب لقرار يتوقع أن تصدره المحكمة العليا في التماسات ضد تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا، بسبب إدانته بداية العام الماضي بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. وتصف الالتماسات قرار نتنياهو بتعيين درعي أنه غير معقول بشكل متطرف.

وتقضي خطة ليفين بمنع المحكمة العليا من استخدام "ذريعة عدم المعقولية"، بهدف أن يتمكن نتنياهو من إعادة تعيين درعي وزيرا في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذا التعيين. وفي هذه الحالة قد تستخدم المحكمة أدوات قانونية أخرى من أجل التدخل في قرار نتنياهو، وستحاول الحكومة التغلب على ذلك أيضا، وتكرار هذه العملية.