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أحفاد دروكمان: إقامة بؤرة استيطانية عشوائية شمالي الضفة المحتلة

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 10:55

أحفاد دروكمان: إقامة بؤرة استيطانية عشوائية شمالي الضفة المحتلة
توضيحية من "غوش عتصيون"، مطلع الشهر الجاري (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أقام مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، "بؤرة استيطانية" عشوائية جنوبي شرق محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الزعيم الروحي للحركة "الصهيونية الدينية" في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان.

وشارك في إقامة البؤرة الاستيطانية التي أطلق عليها المستوطنون اسم "أور حاييم" (نور الحياة)، حفيد الحاخام دروكمان الذي يعتبر من أكبر المحرضين على العرب والشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من أتباعه، وقال حفيده: "لقد قاتل جدي طوال حياته من أجل كل قطعة أرض في أرض إسرائيل، وكان دائمًا إلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل الأرض"، على حد تعبره.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11") أنه مع إقامة البؤرة الاستيطانية في عتمة الليلة الماضية (الخميس - الجمعة)، انتقلت خمس عائلات إلى العيش فيها، ونقلت القناة عن المعتدين على الأرض الفلسطينية من أولئك الذين أقاوموا المستوطنة قولهم إنهم اختاروا موقعها بهدف "قطع التتابع والتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية".

وانقتل للسكن في البؤرة الاستيطانية كذلك "العديد من الشبان الذين ساعدوا في إنشائها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لافتة إلى أن الموقع الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية "إستراتيجي للغاية ويطل على الطريق العابر لمنطقة السامرة (شمالي الضفة المحتلة) الذي يربط الأغوار بالسامرة ووسط البلاد، وهي تهدف لمنع الترابط الجغرافي للأراضي التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية".

وبحسب الصحيفة فإن هذه هي أول بؤرة استيطانية "مهمة" تم إنشاؤها منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأثار تقرير الصحيفة التساؤلات حول ما إذا كان سيتم إخلاؤها، أو إذا كانت ستبقى للتوسع وتنتقل المزيد من عائلات المستوطنين للعيش فيها كما يخطط المستوطنين يوم غد، السبت.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المستوطنين الذين شاركوا في إقامة البؤرة الاستيطانية، قولهم إن فكرة إقامة البؤرة الاستيطانية تولدت لديهم مع وفاة حاخام "الصهيونية الدينية"، دروكمان، "مدركين أن أفضل طريقة لإحياء ذكراه هي إقامة مستوطنة جديدة".

وقال المستوطنون إنه ""لقد شكلنا نواة أولية مكونة من خمس عائلات ذهبنا معها الليلة إلى النقطة الجديدة، وستنضم في المستقبل المزيد من العائلات التي اتصلت بنا بالفعل"، ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن إحدى العائلات الجديدة التي استوطنت في البؤرة الجديدة المقامة على أراضي بلدة جوريش الفلسطينية، قولها إنه "يجب أن نقيم مستوطنة يهودية جديدة هنا كرد على الاستيلاء المنهجي على المنطقة بقيادة السلطة الفلسطينية".

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيية، إقدام المستوطنين على إنشاء البؤرة الاستيطانية الجديدة على أراضي بلدة جوريش، جنوب شرق نابلس، الأمر الذي اعتبرته "امتدادا للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها".

واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها صباح اليوم، الجمعة، أن "هذه الجريمة ردا إسرائيليا على زيارة الفريق الأميركي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأميركية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية". وأكدت الوزارة أن "عدم رد الجانب الأميركي فورا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال".

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#الصهيونية الدينية
#حاييم دروكمان
#الضفة الغربية
#تواصل جغرافي
#بؤرة استيطانية

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