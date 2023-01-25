طلب للكنيست لشرعنة التبرعات لتمويل محاكمة نتنياهو

تناقش لجنة السلوكيات البرلمانية، اليوم الأربعاء، طلبا لأعضاء كنيست من حزب الليكود من أجل شرعنة أموال التبرعات المخصصة لتمويل محاكمة زعيم الحزب ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة والرشوة.

ويرأس لجنة السلوكيات البرلمانية عضو الكنيست يانون أزولاي عن حزب "شاس"، وفي عضويتها كل من، عميت هليفي "الليكود"، وبنينا تامانو شطا "المعسكر الوطني"، ومائير كوهين "يش عتيد".

ويأتي ذلك، علما أن حزب الليكود عارض في دورة الكنيست السابقة خلال ولاية حكومة بينيت- لبيد، تشكيل مثل هذه اللجنة البرلمانية، وذلك كجزء من احتجاج الليكود على طريق توزيع اللجان بين الأحزاب في حينه.

وأعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا عن تأسيس لجنة السلوكيات في الكنيست، على أن تباشر أولها جلساتها اليوم الأربعاء، وستبحث في طلب شرعنة وتبيض أموال التبرعات لتمويل محاكمة نتنياهو.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، ستتمتع لجنة السلوكيات البرلمانية الجديدة لتفويض رئيس الحكومة نتنياهو بتلقي أموال التبرعات البالغة أكثر من مليون شيكل.

وقال رئيس الكنيست، أوحانا، في بيان صادر عنه إن "لجنة السلوكيات هي ركيزة أساسية في النشاط العادي والمستمر للكنيست. أشكر أعضاء الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين وافقوا على تولي الدور. أرى أن عمل اللجنة مهم جدا للمساعدة في تثبيت السلوك اللائق والحوار المحترم في الكنيست".

يشار إلى أن لجنة السلوكيات هي لجنة تحاكم وتقاضي أعضاء الكنيست على المخالفات السلوكية التي ارتكبوها وبضمن ذلك التصريحات والسلوك غير الطبيعي. يمكن للجنة فرض عقوبات على أعضاء الكنيست مثل الحد من النشاط البرلماني والإبعاد لفترة عن جلسات الهيئة العامة للكنيست أو اللجان البرلمانية.