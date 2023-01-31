سموتريتش: سعر البنزين سينخفض يوم الجمعة المقبل

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أنه قرر إصدار أمر بخفض ضريبة "بلو" التي تفرض على المحروقات، وأنه سيدخل إلى حيز التنفيذ خلال 48 ساعة، وأن يؤدي ذلك إلى خفض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 6.84 شيكل ابتداء من يوم الجمعة المقبل. إلا أن أمرا كهذا لم يصدر حتى الآن، كما أن مصدر تمويل خفض البلو لم يصادق عليه بعد.

وسيرتفع سعر ليتر البنزين بـ33 أغورة عند منتصف الليلة المقبلة، ليصبح 7.17 شيكل. وهذا أعلى سعر منذ تموز/يوليو الماضي، حيث وصل سعر الليتر إلى 8.08 شيكل، قبل أن يخفض وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان، البلو بشيكل واحد، لكن التخفيض الحالي على هذه الضريبة هو 13 أغورة فقط.

وسيتم خفض ضريبة البلو بـ33 أغورة، بحسب الأمر الذي سيصدره سموتريتش.

وسبقت إعلان سموترتش ضغوطا عليه من جانب مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقاب الانتقادات لرفع سعر البنزين.

وتنشر مديرية الوقود في وزارة الطاقة في نهاية كل شهر سعر البنزين في الشهر التالي، بالاستناد إلى حساب متوسط أسعار الوقود في منطقة حوض البحر المتوسط.

وانخفض سعر البنزين بعشر أغورات، الأسبوع الماضي، واستقر عند 6.84 شيكل لليتر الواحد بالخدمة الذاتية، وذلك في أعقاب توقيع سموتريتش أمرين يتعلقان بخض ضريبة الشراء وضريبة البلو.

وقال مدير مديرية الوقود والغاز في وزارة الطاقة، حين بار يوسف، إن "ارتفاع الأسعار هذا الشهر هي جزء من ارتفاع الأسعار الدولية، لأسعار النفط والبنزين. وسبب هذا الارتفاع هو استمرار العقوبات على شحنات النفط الروسي إلى جانب الأحوال الجوية. فالعاصفة الشديدة التي ضربت وسط الولايات المتحدة عرقلت عمل مصافي النفط وقلصت العرض في الولايات المتحدة وزادت الطلب على البنزين والوقود للطائرات. ولهذا سنشهد ارتفاع الأسعار في محطات الوقود".