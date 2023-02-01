عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

روتمان: قانون تقييض الحق بالإضراب مرتبط بـ"الإصلاحات القضائية"

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 13:30

روتمان: قانون تقييض الحق بالإضراب مرتبط بـ"الإصلاحات القضائية"
مظاهرة نقابة المحامين في تل أبيب ضد إضعاف جهاز القضاء، الشهر الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أكد رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من الصهيونية الدينية، أن مشروع القانون الذي قدمه إلى الكنيست بشأن تقييد الحق بالإضراب مرتبط بشكل مباشر بخطة إضعاف جهاز القضاء التي تدفعها حكومة بنيامين نتنياهو، وتصفها بـ"الإصلاحات".

وقال روتمان لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، إن "سبب طرح مشروع القانون هذا على طاولة الكنيست بسيط جدا، وهو مرتبط بالإصلاحات القضائية. وتلقيت توجهات جاء فيها ’نحن ملاحقين من قبل نقابتنا المهنية. ونحن نؤيدك وانتخبناك، لكن جاء إلينا رئيس النقابة وقال أضربوا عن العمل لأنهم يغيرون لجنة تعيين القضاة’. وأنا أقول إن النقابات غايتها حماية حقوق العاملين".

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه روتمان إلى تغيير علاقات العمل. وبحسب مشروع القانون، تنتقل صلاحية تقييد الإضراب عن العمل من محكمة العمل إلى الكنيست، وذلك بهدف تقييد ذرائع نزاعات العمل بشكل كبير ومنع النقابات من جباية بدل عضوية من عاملين لا يريدون دفع بدل العضوية.

ومن شأن مشروع القانون أن يقلص حق العاملين بالإضراب بشكل كبير جدا. وجاء فيه أن "الدولة لا تعمل كمشغل ولا ينبغي فرض واجبات مشغل عليها، إلا في حال كان توصيفها كمشغل مباشر للعاملين".

ويعني ذلك أنه في حال قررت الحكومة دفع خطوات مثل خصخصة، للموانئ أو مجال الطاقة على سبيل المثال، فإن العاملين المتضررين من ذلك لا يمكنهم الإضراب عن العمل.

وجاء في نص مشروع القانون أن "التعديل المقترح يقلص قدرة مجموعات ضغط صغيرة على عرقلة سياسة تسعى إلى تحسين وضع الجمهور".

بودكاست عرب 48

#الكنيست
#مشروع قانون
#الحق بالإضراب
#نقابات
#سيمحا روتمان
#حكومة نتنياهو
#إضعاف جهاز القضاء

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل تعتزم وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية
إسرائيل تعتزم وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية

2023-02-01

غليان بالليكود: وزراء يرفضون الاستقالة من الكنيست بموجب "القانون النرويجي"
غليان بالليكود: وزراء يرفضون الاستقالة من الكنيست بموجب "القانون النرويجي"

2023-02-01

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتخوف من طرح مواقف مناقضة للوزراء
تقرير: الجيش الإسرائيلي يتخوف من طرح مواقف مناقضة للوزراء

2023-02-01

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار وعواصف رعدية

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار وعواصف رعدية

2023-01-31
بلينكن: نعارض أي تحرّك يصعّب حلّ الدولتين.. عبّاس: الأساس وقف الأعمال أحاديّة الجانب

بلينكن: نعارض أي تحرّك يصعّب حلّ الدولتين.. عبّاس: الأساس وقف الأعمال أحاديّة الجانب

2023-01-31
إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي

إضراب شامل وإغلاق مداخل جبل المكبر رفضا لقرارات الهدم التعسفي

2023-01-31
اعتداءات المستوطنين: دهس شاب في قلقيلية ومحاولة اقتحام ترمسعيا

اعتداءات المستوطنين: دهس شاب في قلقيلية ومحاولة اقتحام ترمسعيا

2023-01-31
إصابة جنديا احتلال بعمليّة دهس مزعومة عند حاجز زعترة... وفلسطينيّ يسلّم نفسه

إصابة جنديا احتلال بعمليّة دهس مزعومة عند حاجز زعترة... وفلسطينيّ يسلّم نفسه

2023-01-31