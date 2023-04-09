الشرطة ترفض الكشف عن توثيقات لحادث تل أبيب

فيما تمتنع وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انتظار نتائج التحقيق، وتسارع إلى وصم الشهيد يوسف أبو جابر بـ"الإرهابي" و"المخرب"، الشرطة ترفض الكشف عن توثيقات كاميرا جسد عناصر الشرطة الذين أطلقوا النار على منفذ عملية إطلاق الدهس المزعومة في تل أبيب.

ترفض الشرطة الإسرائيلية الكشف عن توثيقات كانت على زي ضابط الشرطة الذي قتل منفذ عملية الدهس المزعومة في مدينة تل أبيب، مساء الجمعة الماضي، الشهيد يوسف أبو جابر (45 عاما)، بحسب ما كشف تقرير إسرائيلي، مساء الأحد.

ورغم أنها نشرت توثيقات من عمليات سابقة شهدت قتل عناصر في الشرطة بعد أقل من 24 ساعة، يرفض الجهاز الكشف عن المواد التي سجلتها كاميرا الجسد المثبتة على زي عنصر الشرطة الذي أطلق عدة أعيرة نارية على أبو جابر بعد انقلاب مركبته.

وتتذرع الشرطة بـ"اعتبارات تتعلق بسير التحقيقات"، لعدم نشر التوثيقات، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، في حين تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية وصف أبو جابر بـ"الإرهابي" و"المخرب" رغم أن التحقيق لم ينته ونتائجه لم تُعلن بعد.

يوسف أبو جابر

وكانت الروايات الإسرائيلية مشوبة بتضارب وتناقض شديدين، إذ زعمت التقارير الإسرائيلية، بما في ذلك البيانات الرسمية، أن أبو جابر نفذ عملية دهس وإطلاق نار، ولاحقا، قالت إنه نفذ عملية دهس، لكنه حاول استلال سلاح كان بحوزته.

في حين أشار آخر بيان صدر عن الشرطة بعد العملية أن ما زُعم أنه سلاح، لم يكن كذلك، في حين أشار التحقيق الأولي إلى أن الشهيد وهو من مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث، كان بحوزته "سلاح لعبة بلاستيكي".

فيما طالبت عائلة أبو جابر بإقامة لجنة تحقيق في مقتل ابنها يوسف على يد الشرطة، وتمسكت بروايتها أن "ما حصل هو حادثة طبيعية وليست عملية بدوافع قومية" كما تزعم السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، تحدثت "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية عن وجود طلق ناري في قدم السائح الإيطالي الذي قتل في الحادثة، رغم أن الشاب يوسف أبو جابر لم يكن مسلحا، ما يعزز الاعتقاد أن السائح قُتل برصاص الشرطة وليس بالدهس.

وفي حين نفى معهد الطب الشرعي في إسرائيل رواية الصحيفة الإيطالية، سارعت القناة 12 إلى الترويج لما وصفته "نتائج أولية" لفحص جثة أبو جابر، وقالت إن معهد الطب الشرعي استبعد احتمال إصابته بجلطة دماغية أو سكتة قلبية، ما اعتبرته القناة دليلا على أنه "مخرب" على حد تعبيرها.

علما بأن القناة أشارت إلى أن الحديث عن نتائج أولية لفحص خارجي للجثة التي لم يتم تشريحها بعد، بحسب القناة الرسمية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن العائلة تطالب حضور طبيب نيابة عنها عملية شريح الجثة.

وقالت "كان 11" إن الشرطة والشاباك قرروا فحص السيارة التي كان يقودها أبو جابر للتحقق مما إذا كانت هناك أي مشاكل أو أعطال في نظام الفرامل أدت إلى انحراف السيارة عن مسارها ودهسها لإسرائيليين وسياح على كورنيش تل أبيب.

وأكد عمر أبو جابر في حديث لـ"عرب 48" أن " شقيقي يوسف أُعدِم ميدانيًا من أجل إعدام القضية، لأنه هو الشاهد الوحيد على ما حصل، لذلك قام الشرطي بقتله، وفي خلفية الشريط المصور يوجد شخص يقول له، أكد على قتله".

وتابع إن "ما حصل هو حادث طريق طبيعي، لا ندري ما أسباب تدهور المركبة، وهذه ليست حالة نادرة أن تتدهور مركبة وتخرج من مسارها، من الممكن أنه أراد أن يتجاوز الأزمة، أو كان مرهقا لأن ابن عمنا وحماه توفي قبل أسبوع، أو أن وعكة صحية أصابته".

وأضاف أن "تعامل الشرطة مريب في الأمر، والسبب هو تغيير الأقوال أكثر من مرة، أين السلاح الذي قالوا أنهم عثروا عليه؟ أين مقطع الفيديو الذي كان على جسد الشرطي الذي قتله؟ أين التوثيق الكامل للحادثة الذي يظهر إطلاق الرصاص؟ كل هذه الأسئلة لم نتلق أجوبة عليها وربما لن نتلقى".