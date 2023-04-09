وزير إسرائيلي يصف قادة أجهزة الأمن بـ"المتمردين" على الحكومة

وزير "الشتات" الإسرائيلي من حزب "عوتسما يهوديت" كتب في تويتر أنه "يوجد في الدولة مسؤولون كبار في جهاز الأمن الذين يعملون على شكل ’تمرد’"* تقارير أميركية: الموساد شجع المشاركة في الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء

مظاهرة ضد إضعاف القضاء في تل أبيب، أمس (Getty Images)

وصف وزير "الشتات" الإسرائيلي، عَميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت، اليوم الأحد، مسؤولين كبار في أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنهم "متمردون".

وكتب إلياهو في تويتر، ردا على انتقاد بأن الحكومة لا تنفذ تعهداتها لناخبيها، "أننا نتعهد الآن أيضا، إلا أن التحليل معقد. ويوجد في الدولة مسؤولون كبار في جهاز الأمن الذين يعملون على شكل ’تمرد’، وهذا أمر لم يفكر به أحد".

ورد رئيس المعارضة، يائير لبيد، على إلياهو قائلا إن "وزيرا في الحكومة الذي يتهم قادة جهاز الأمن بالتمرد عليه أن يثبت أنه على حق أو أن يطير من منصبه في اليوم نفسه. وليس لدينا جيش إسرائيل آخر، والتحريض ضد جهاز الأمن خرج عن السيطرة".

وتأتي أقوال إلياهو بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز"، الليلة الماضي، وثيقة سرية من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جاء فيها أن قيادة الموساد شجعت العاملي في الجهاز والمواطنين الإسرائيليين على المشاركة في الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.

وتبين من الوثيقة أن المعلومات التي تضمنتها حصلت عليها الاستخبارات الأميركية بواسطة اعتراض محادثات مشفرة في الموساد. وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بينان باسم الموساد جاء فيه أن النشر في الصحيفة الأميركية "كاذب ومفند".