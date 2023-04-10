إسرائيل تبرم صفقة عسكرية بقيمة 1.4 مليار شيكل مع اليونان

قالت وزارة الأمن الإسرائيلية، الإثنين، إن إسرائيل وقعت اتفاقية قيمتها 1.44 مليار شيكل لبيع صواريخ سبايك المضادة للدبابات إلى اليونان.

صواريخ سبايك في جناح رفائيل في معرض للمعدات الدفاعية في بلغاريا، حزيران الماضي (Getty Images)

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إبرام صفقة مع وزارة الدفاع اليونانية، بقيمة 1.44 مليار شيكل، لتزويد أثينا بصواريخ "سبايك" المضادة للدبابات التي تنتجها "سلطة تطوير الأسلحة" الإسرائيلية (رافائيل).

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن المدير العام للوزارة، الجنرال إيال زامير، وقع الاتفاقية عن الجانب الإسرائيلي مع رئيس مديرية وحدة المشتريات في وزارة الدفاع اليونانية، الجنرال أريستيديس أليكسوبولوس.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل تصدير شحنات من صواريخ "سبايك" المضادة للمدرعات بنسختها البحرية والجوية والتي تعمل على اليابسة. وقال إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 1.44 مليار شيكل (حوالي 370 مليون يورو - 400 مليون دولار).

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