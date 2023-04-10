العليا تصادق على هدم منزل منفذ "التفجير المزدوج" بالقدس

وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة العليا صادقت على هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله، وذلك بعد أن ردت الالتماس الذي قدمته العائلة ضد قرار الهدم.

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالأغلبية على قرار سلطات جيش الاحتلال هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس قبل أشهر والتي تسببت بمقتل 3 إسرائيليين إثنين وإصابة آخرين.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة العليا صادقت على هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في رام الله، وذلك بعد أن ردت الالتماس الذي قدمته العائلة ضد قرار الهدم.

وقالت المحكمة في قرارها إن فروخ من سكان القدس، بينما يتواجد منزل عائلته في رام الله، حيث نفذ عملية تفجير مزدوجة في موقفين للحافلات في القدس في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، متسببا بمقتل إسرائيليين في منطقة "جفعات شموئيل" بالقدس وعلى مفترق "راموت".

ووصلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى المنفذ، بعد الحصول على عينات من الحمض النووي عثرت عليه على دراجة نارية استخدمت في العملية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب عزمه هدم منزل عائلة الأسير إسلام فروخ، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتفجير عبوات ناسفة في مواقف للحافلات بالقدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإنه سيتم هدم منزل عائلة الأسير فروخ في رام الله، حيث تم إخطار العائلة بذلك، التي منحت فرصة للاستئناف على إخطار الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية التي دائما في مثل هذه الملفات ترد استئناف العائلات الفلسطينية وتقبل موقف سلطات الاحتلال، وتصدر قرارات بهدم المنازل.