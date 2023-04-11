اقتحام المستوطنين للأقصى بالعشر الأواخر من رمضان ينتظر حسم نتنياهو

وفقا للتقديرات، فإن الحكومة الإسرائيلية ستسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى، اليوم الثلاثاء، لكنها ستمنعهم اعتبارا من الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان.

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مشاوراته مع قادة الأجهزة الأمنية والشرطة ووزراء في حكومته، بشأن اقتحام المستوطنين للأقصى بالعشر الأواخر من رمضان.

وعقب هذه المشاورات، من المقرر أن يعلن نتنياهو في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، موقفه النهائي من قضية السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، بـأن نتنياهو سيتخذ القرار النهائي اليوم بعد أن قدمت له مواقف الأجهزة الأمنية المختلفة بهذا الشأن.

ويتوقع أن يعلن نتنياهو عن توقف السماح باقتحام المستوطنين للأقصى، على أن يكون يوم الأربعاء هو آخر هذه الأيام، وهو اليوم الأخير لعيد "الفصح اليهودي"، مع بدء أول أيام العشر الأواخر.

وتباينت مواقف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهذا الشأن، حيث أبدت بعضها موقفا معارضا للسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى اليوم الثلاثاء، بينما البعض دعم هذا الموقف، قبل أن يتم تقديم موقف موحد بالسماح بها اليوم فقط، على أن تتوقف الاقتحامات، الأربعاء، وحتى نهاية شهر رمضان.

وخلافا لرأي المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، فإن رئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، يؤيدان السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، اليوم الثلاثاء، والشاباك يؤيد منعهم اعتبارا من الأربعاء.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو أجرى 4 مشاورات حتى الآن حول الموضوع المذكور، وستعقد مشاورة أخرى، اليوم الثلاثاء، قبل اتخاذ القرار.

ووفقا للصحيفة، أن هذه الخلافات تأتي في ظل معارضة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من حيث المبدأ، وقف الاقتحامات على أساس أنه "استسلام للإرهاب"، حسب وصفه.

ووفقا للتقديرات، فإن الحكومة الإسرائيلية ستسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى، اليوم الثلاثاء، لكنها ستمنعهم اعتبارا من الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان.