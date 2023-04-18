قبطان طائرة إسرائيلية يثير ضجة بربط ذكرى الهولوكوست بإضعاف القضاء

قبطان الطائرة قال للمسافرين إن "بودي أن أذكر يوم الهولوكوست، لأن أمورا كهذه يمكن أن تحدث في ديكتاتوريات فقط، ودولة إسرائيل تحارب من أجل ديمقراطيتها في هذه الأيام"* سموتريتش يتلقى رسالة تشمل صور صلبان معقوفة

طائرة تابعة لشركة "إل عال" في مطار بن غوريون، نهاية العام الماضي (Getty Images)

أثار قبطان طائرة تابعة لشركة "إل عال" ضجة في إسرائيل، بعد أن ربط بين ذكرى الهولوكوست الذي تحييه إسرائيل اليوم، الثلاثاء، وخطة "إصلاح القضاء" التي تدفعها الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ويعتبر معارضوها أن تقود إلى نظام ديكتاتوري.

وقال الطيار لدى إقلاع رحلة جوية من تل أبيب إلى نيويورك، صباح اليوم، إنه "بودي أن أذكر يوم الهولوكوست، لأن أمورا كهذه يمكن أن تحدث في ديكتاتوريات فقط، ودولة إسرائيل تحارب من أجل ديمقراطيتها في هذه الأيام".

وجاء في بيان للشركة أن "شركة إل عال تندد بمقولات سياسية من أي نوع ولأي من موظفيها في إطار عملهم وبالتأكيد ليس في طائراتها التي لا يمكن أن تشكل منبرا لنشاط من هذا القبيل. وتأمر الشركة بالامتناع عن ذلك، خاصة في يوم حساس وذي أهمية لشعب إسرائيل".

وأضاف بيان الشركة أن "سيتم فحص هذه الحالة غير المألوفة، والتي لا تعكس موظفي وقيم الشركة، بصورة جذرية من جانب الجهات المسؤولة في الشركة. إل عال هي شركة طيران تحمل علم إسرائيل على ذيل طائراتها، وبذلك هي تعكس الفسيفساء الإسرائيلي كلّه".

وفي رحلة جوية أخرى للشركة نفسها، من تل أبيب إلى باريس، اليوم، وقف طاقم الطائرة والمسافرون دقيقة صمت لدى انطلاق صافرة لإحياء لذكرى الهولوكوست، عن الساعة العاشرة صباحا.

وعلى خلفية إحياء ذكرى الهولوكوست على ما يبدو، تلقى رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم، رسالة تهديد احتوت على صور صلبان معقوفة.

وجاء في الرسالة، باللغة الإنجليزية: "أنت تحافظ في الحياة على الدائرة التاريخية – الضحية يتحول إلى الجاني. هل أنت مستعد للزمن الذي ينقلب فيه الحال؟ أيها الغبي. أنت تريد تدمير إسرائيل". وإثر ذلك، فتحت وحدة "ماغين" لحراسة الوزراء التابعة لمكتب رئيس الحكومة تحقيقا.