تعداد سكان إسرائيل 9.727 مليون نسمة.. كم نسبة العرب؟

بحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن عدد السكان اليهود 7.145 مليون نسمة، والعرب 2.048 مليون نسمة (21%).

أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأن تعداد سكان إسرائيل بلغ 9.727 مليون نسمة، لكن هذا يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في الجولان المحتل.

وحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، عشية ما يسمّى بـ"يوم استقلال" إسرائيل، بعد غد، الأربعاء، فإن عدد اليهود في إسرائيل 7.145 مليون نسمة، ويشكلون 73.5% من السكان.

وبلغ عدد السكان العرب 2.048 مليون نسمة (21%)، بينهم أكثر من 400 ألف في المناطق المحتلة.

إضافة إلى 534 ألفا (5.5%) يوصفون بآخرين، وهم مسيحيون ليسوا عربا وأبناء ديانات أخرى أو من دون تصنيفهم دينيا في السجل السكاني في وزارة الداخلية وغالبيتهم العظمى من المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وازداد عدد سكان إسرائيل منذ "يوم الاستقلال" في العام الماضي، بمقدار 216 ألف نسمة، وبلغت نسبة النمو السكاني 2.3%.

خلال هذه الفترة ولد ما يقرب من 183 ألف مولود، وتوفي ما يقرب من 51 ألف شخص. وهاجر إلى إسرائيل خلال هذه الفترة 79 ألف شخص، بموجب القانون الذي يسمح بهجرة اليهود وعائلاتهم إلى إسرائيل.

وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن عدد سكان إسرائيل عند الإعلان عن قيام دولة إسرائيل بلغ 806 آلاف نسمة، أي أن عدد السكان اليوم يقدر بـ12 ضعفا من عدد السكان عند قيام دولة إسرائيل.

ومنذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، إبان نكبة عام 1948، هاجر إلى إسرائيل 3.3 مليون شخص، بموجب القانون الذي يسمح بهجرة اليهود وعائلاتهم إلى إسرائيل. 43.7% (1.5 مليون يهودي) هاجروا منذ عام 1990.

وحسب توقعات دائرة الإحصاء، فإن عدد سكان إسرائيل سيبلغ 11.1 مليون نسمة في عام 2030، و13.2 مليون نسمة في عام 2040، وفي "يوم استقلال" إسرائيل عام 2048 من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 15.2 مليون.

وتشير المعطيات كذلك إلى أنه في نهاية عام 2021، كان حوالي 46% من إجمالي السكان اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل، وحوالي 79% من اليهود في إسرائيل ولدوا في إسرائيل.

وفي ما يتعلق بالفئات العمرية، أفادت المعطيات بأن معظم سكان إسرائيل هم من الشباب: حوالي 28% هم من الأطفال (حتى 14 عاما) وحوالي 12% يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق.