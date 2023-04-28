منظمة المعلمين تعلن الإضراب بصفوف العاشر والحادي عشر الأحد

الإعلان عن الإضراب ستليه خطوات احتجاجية أخرى، ويأتي احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات مقابل وزارتي المالية والتربية والتعليم حول اتفاق أجور جديد للمعلمين في المدارس فوق الابتدائية

أعلنت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية اليوم، الجمعة، عن إضراب في صفوف العاشر والحادي عشر يوم الأحد المقبل، احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات مقابل وزارتي المالية والتربية والتعليم حول اتفاق أجور جديد للمعلمين في المدارس فوق الابتدائية.

وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، أنه سيعلن بعد غد عن خطوات احتجاجية أخرى. وأضاف أن "المشغلين ومندوبي الحكومة والحكم المحلي خرجوا مرة أخرى من محكمة العمل القطرية وقد حققوا غاياتهم، وأرغمت المحكمة المعلمين بوقف نضالهم العادل".

وتابع إيرز أنه "يؤسفني أن أرى عدم الاهتمام الذي يظهره وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، حيال ما يحدث في جهاز التعليم، النقص بالمعلمين المهنيين، التخلي الحاصل واستخفاف موظفي المالي بمطالب المعلمين".

ونفذت منظمة المعلمين في الشهرين الأخيرين خطوات احتجاجية بسبب عدم تقدم المفاوضات، وبينهما عدم قيام المعلمين بفعاليات خارج ساعات التعليم، والامتناع عن الخروج لرحلات مدرسية وعدم تقديم علامات الطلاب في الامتحانات.

وتطالب منظمة المعلمين بأن يكون راتب المعلم المبتدئ 12 ألف شيكل، بينما قدمت وزارة المالية اقتراحا بأن يكون هذا الراتب 9800 شيكل بدلا من 8500 شيكل اليوم.

وبحسب اقتراح وزارة المالية، فإن راتب المعلم المبتدئ الذي يحمل لقب الماجستير سيكون 10300 شيكل وأن يرتفع راتب المعلم بشكل تدريجي بزيادة تتراوح ما بين ألف شيكل بعد خمسة سنوات عمل وبضع مئات الشواكل مقابل فترة أقدمية أطول. كذلك تطالب الوزارة بألا تنفذ منظمة المعلمين إجراءات احتجاجية لفترة طويلة.