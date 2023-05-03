الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف "إجراءات أحادية" لمنع التصعيد

مطالبة الاتحاد الأوروبي جاءت خلال لقاء بين مسؤول السياسة الخارجية بوريل مع وزير خارجية إسرائيل، وجاء فيها أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية من شأنها أن تزيد منسوب التوتر المرتفع أصلا

بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أمس (أ.ب.)

حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، إسرائيل على وضع حد لـ"إجراءات أحادية" من شأنها تأجيج التوترات بعد التصعيد الحاصل في أعقاب استشهاد الأسير خضر عدنان، فجر أمس.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى فجر اليوم، الأربعاء، فيما أطلقت الفصائل في القطاع قذائف صاروخية باتجاه جنوب إسرائيل.

وعقب لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في بروكسل أمس، أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "بوريل جدد دعوة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وضع حد لإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد منسوب التوتر المرتفع أصلا وأن تقوّض فرص سلام مستقبلي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين".

ودان بوريل إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، وقال إن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

إلا أن بوريل حذّر من أن "أي رد يجب ان يكون متناسبا ومتوافقا مع القانون الدولي"، وفق البيان، الذي تابع أن بوريل "أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأبلغ بوريل وزير الخارجية الإسرائيلي بأن الاتحاد الأوروبي يريد ترسيخ العلاقات مع إسرائيل وأعرب عن أمله بعقد اجتماع جديد لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وحضّ بوريل وزير الخارجية الإسرائيلي على "الانخراط" في الجهود التي يبذلها الاتحاد الاوروبي مع السعودية وجامعة الدول العربية وبلدان عربية لإحياء عملية السلام.

وأعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن اجتماعا سيعقد، اليوم الأربعاء، للجنة الارتباط لمناقشة سبل تدعيم الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية.