مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت

رغم إعلان وقف إطلاق النار وعن عودة الحياة لطبيعتها في "غلاف غزة"، إلا أن هؤلاء المسؤولين يدعون أن "لا وقف إطلاق نار بالنسبة لإسرائيل. وحول تحرير جثمان الشهيد عدنان: "لا يستوفي أي اعتبار يبرر احتجازه"

قوات الاحتلال ودباباته عند حدود غزة، أمس (أ.ب.)

قال مسؤولون إسرائيليون صباح اليوم، الأربعاء، إنه لا يوجد وقف إطلاق نار مقابل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل، وأنه من السابق لأوانه القول إن الجولة القتالية، أمس والليلة الماضي، قد انتهت، وأن إسرائيل لم تلتزم بتحرير جثمان الشهيد خضر عدنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المسؤولين الإسرائيليين، دون ذكر هويتهم، قولهم إنه بالرغم عن إعلان وقف إطلاق نار، وإعلان الجيش الإسرائيلي عن عودة الحياة إلى طبيعتها في "غلاف غزة" وجنوب إسرائيل، إلا أنه "من السابق لأوانه أن نقدر إذا كانت هذه الجولة باتت من ورائنا".

وأضافوا أنه "لا يوجد وقف إطلاق نار بالنسبة لإسرائيل. والإدراك لدينا هو أن حماس فرضت على الجهاد الإسلامي التوقف. ولم نأت للتحدث هذه الليلة، فهذا مبكر جدا".

قصف إسرائيلي على رفح، قبيل فجر اليوم (etty Images)

وفيما يتعلق بتحرير جثمان الأسير خضر عدنان، الذي استشهد صباح أمس بعد إضراب عن الطعام دام 87 يوما، قال المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم إنه "لا يوجد أي التزام بإعادة جثته، لكن من الجهة الأخرى هو لا يستوفي أي اعتبار يبرر (استمرار) احتجاز الجثة".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين فلسطينيين قولها، قبيل فجر اليوم، إنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار بدءا من ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء.

وأضاف المصدران الفلسطينيان أن وقفا "متبادلا ومتزامنا" لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة 3:30 فجرا بجهود وساطة من جانب مسؤولي مصر وقطر والأمم المتحدة.

وذكر مصدر في الفصائل الفلسطينية في القطاع أن "اتفاق وقف إطلاق النار، كان نتيجة وساطة أطراف لوقف العدوان الإسرائيلي". بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".

ودوت صافرات إنذار في منطقة "غلاف غزة" قرابة الساعة 05:28 من صباح اليوم، وقال جيش الاحتلال إن "القبة الحديدية" اعترضت قذيفة صاروخية.

وبعد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عودة الحياة إلى طبيعتها في "غلاف غزة" وجنوب إسرائيل وانتظام الدوام الدراسي.

وشن الاحتلال، منذ بعد ظهر أمس وحتى بعد منتصف الليلة الماضية، العديد من الغارات والقصف المدفعي في قطاع غزة. وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإنه "تمت مهاجمة منشآت لصنع أسلحة، مواقع عسكرية، ونفق لحماس".

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، مسؤولية استمرار العدوان على غزّة. وأضاف هنيّة أنه "نجري اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على غزة".

وحسب المعطيات الإسرائيلية، فإن صفارات الإنذار دوّت 35 مرة في "غلاف غزة"، أمس والليلة الماضي، وأن 104 قذائف صاروخية أطلِقت من القطاع، سقط 11 منها في البحر، و14 داخل القطاع، و48 قذيفة سقطت في مناطق مفتوحة في إسرائيل، واعترضت "القبة الحديدية" 24 قذيفة صاروخية.