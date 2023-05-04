جيش الاحتلال: خلل تقنيّ في "القبّة الحديديّة"

زعم الجيش أن المشكلة تمت معالجتها فورا، ولم تظهر مرة أخرى في ما بعد، خلال الرشقات الصاروخية التي أطلقَت من القطاع، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

كشف تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيليّ، رصْد خلل تقنيّ في منظومة "القبة الحديدية"، التي فشلت في اعتراض عدة قذائف صاروخية، أُطلقت من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر.

ووفق تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، فقد رُصد الخلل في الرشقة الصاروخية الأولى، التي نُفِّذت عصر الأول من أمس، الثلاثاء.

وزعم الجيش أن الخلّل تمت معالجتها فورا، ولم يظهر مرة أخرى في ما بعد، خلال الرشقات الصاروخية التي أطلقَت من القطاع، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

كما ادعى أن نسبة اعتراض الصواريخ من قبل المنظومة، قد بلغت 90.5%.

وتتناقض نتائج التحقيق الأولي، التقديرات الإسرائيلية الأوليّة، التي كانت قد أشارت إلى أن المنظومة لم تفعَّل بسبب أن الموقع الذي شهد القصف المذكور، كان عبارة عن ورشة بناء، قد تكون مدرجة في بيانات منظومة القبة الحديدية على أنها "مناطق غير مأهولة بالسكان"، وبالتالي لم تطلق القبة الحديدية صواريخ لاعتراض القذائف.

وأفاد موقع "واينت" الإخباري، الثلاثاء الماضي، بأن جيش الاحتلال يحقق في تراجع قدرة منظومة "القبة الحديدية" على اعتراض قذائف صاروخية، وذلك في أعقاب إطلاق فصائل المقاومة في قطاع غزة 22 صاروخًا صوب المستوطنات المحاذية للقطاع، اعترضت "القبة الحديدية" أربعة منها فقط.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن 16 قذيفة صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة، في حين سقط صاروخان في مناطق مأهولة، وكان من المفترض أن يتم اعتراضها بواسطة منظومة القبة الحديدية، وأسفر هذان الصاروخان اللذان سقطا في سديروت، عن إصابة 6 أشخاص بحالة طفيفة وشخص بحالة متوسطة الخطورة.

وبحسب "واينت"، فإن معدل نجاح عمليات الاعتراض التي نفذتها القبة الحديدية في مواجهة الرشقة الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، تراجع إلى 67%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بقدرات "القبة الحديدية" التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي في جولة التصعيد الأخيرة مع الفصائل في غزة.

وأشار التقرير إلى انخفاض في معدل نجاح القبة الحديدية سُجل كذلك في السادس من نيسان/ أبريل الماضي، حينما تم إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد؛ إذ كان يفترض أن يتم اعتراض 28 صاروخًا، والسماح لستة بالانفجار في مناطق مفتوحة، إلا أنه لم يتم اعتراض ثلاثة صواريخ - وكان معدل نجاح القبة الحديدية 92%.

من جانبها، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن جيش الاحتلال يفحص إذا ما كانت ورش البناء مدرجة في بيانات منظومة القبة الحديدية على أنها "مناطق غير مأهولة بالسكان"، وبالتالي تمتنع القبة الحديدية عن إطلاق صواريخ لاعتراضها. وأشارت إلى أن ذلك قد يكون السبب الرئيسي في تراجع نسبة نجاح القبة الحديدية، في حين لفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها قذائف صاروخية تطلق من قطاع غزة في ورش بناء؛ وأفادت بأن المصاب في حالة متوسطة الخطورة الذي أصيب اليوم في ورشة بناء، هو عامل صيني.