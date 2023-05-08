الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر

الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لتوسيع شبكة الأنابيب لزيادة ضخ صادرات الغاز إلى مصر، في مشروع يصل تكلفته إلى 900 مليون شيكل.

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الحكومة صادقت على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت الوزارة إن الموافقة التي صدرت اليوم تسمح ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيكل، والذي سيمتد لمسافة 65 كيلومترا إلى المنطقة الحدودية مع مصر وسينقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وتزود إسرائيل مصر بالفعل بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو الماضي، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا.

ووفق الاتفاق فإنه سيتم ضخ الغاز من حقلي "تمار" و"ليفيتان" الإسرائيليين إلى مرفقي الإسالة المصريين في دمياط وإدكو على ساحل المتوسط، وبعد ذلك يتم شحن الغاز المسال في حاويات من موانئ مصرية إلى أوروبا.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت إسرائيل تجميد تنفيذ خططها لتطوير تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر حتى نيسان/ أبريل 2024، لـ"أسباب فنية" وعدم قدرة شركة "نتيفي هغاز" من تدشين أنبوب جديد في الموعد المحدد.