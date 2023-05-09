نتنياهو: نستعد لحرب متعددة الجبهات.. إذا لزم الأمر سنكون مستعدين

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لحرب متعددة الجبهات، مشددا على أن حكومته ملتزمة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وجاءت تصريحات خلال مشاركة مقتضبة في منتدى عقده كبار الضباط الإسرائيليين المتقاعدين، في أعقاب عقده مداولات أمنية بمشاركة وزير الأمن، يوآف غالانت، وكبار المسؤولين العسكريين، عقد عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وفي حين تجنب نتنياهو الحديث عن العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال فجر اليوم، في قطاع غزة، وأطلق عليها تسمية "الدرع والسهم"، قال نتنياهو "يجب أن نتصدى لكل المخططات التي تزعزع الأمن والاستقرار".

وأضاف "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ونحاول منعها من تعميق أنشطتها المزعزعة في لبنان و سورية ونواجه إيران على جبهات مختلفة".